Júlia Kudiess revela percalços antes de partida decisiva pela Copa Brasil

A central Julia Kudiess foi um dos destaques da vitória do Minas sobre o Maringá, no último sábado (24), que garantiu a classificação à semifinal da Copa Brasil feminina de vôlei. Porém, uma gripe às vésperas da partida quase atrapalhou a presença da jogadora em quadra.

— Foi uma semana um pouco difícil pra mim, nesse clima de BH eu acabei ficando gripada, nesses últimos dias eu mal treinei. A equipe médica do Minas me ajudou, eles queria me deixar fora, mas eu falei "de jeito nenhum!" - contou a jogadora em entrevista pós-jogo, ao SporTV.

Com 10 pontos, Julia Kudiess foi eleita a melhor jogadora da partida, contribuindo bastante no bloqueio do Minas. Na semifinal da Copa Brasil, a equipe disputará o clássico com o Praia Clube, que avançou após vencer o Sesi Bauru.

— Tô feliz com o meu desempenho, com o nosso crescimento. Agora é focar no próximo jogo da Superliga e depois na semifinal e final. É o meu objetivo trazer esse troféu para o Minas e eu vou dar minha vida por ele - disse.

Central foi eleita a melhor da partida entre Minas e Maringá (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)

Defesa com o pé e ponto "de oposta"

A jogadora protagonizou um dos lances mais impressionantes da partida quando fez uma defesa difícil com o pé e ainda concluiu o ataque, fazendo o ponto para as mineiras. O lance aconteceu no segundo set, quando o Minas liderava o placar por 5 a 4. Após uma tentativa de ataque parar no bloqueio do Maringá, Julia, próxima à rede, defende no reflexo, com o pé.

Na sequência, o Minas faz mais uma tentativa de ataque com Hilary Johnson, sem sucesso. Por fim, é Kudiess quem coloca a bola no chão, após receber levantamento de Nyeme, fazendo as vezes de oposta.

A Júlia salvando com o PÉ e pontuando como OPOSTA 🤯#VoleiNoSporTV

