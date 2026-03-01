Jogador iraniano de vôlei pede cidadania brasileira após ataques ao seu país

Javad Karimi, levantador iraniano do Itambé Minas, protocolou um pedido de cidadania brasileira. A decisão, confirmada ao Lance! pela assessoria do clube mineiro, é motivada pela grave situação de instabilidade no Irã, seu país natal, que enfrenta uma escalada de ataques israelenses e norte-americanos.

A solicitação de Karimi tem um facilitador: sua filha, Kaira, de 1 ano, nasceu em Belo Horizonte. Esse fato pode agilizar a autorização de residência para ele e sua esposa, também iraniana. Com a residência estabelecida e confirmada, o casal poderá solicitar a naturalização e, posteriormente, viabilizar a vinda de outros familiares para o Brasil.

Conflito em escalada

O pedido de cidadania coincide com o agravamento da violência no Irã. No último sábado (28), explosões foram registradas em Teerã e outras cidades iranianas, em ataques perpetrados por EUA e Israel. O balanço divulgado pela mídia iraniana aponta para 201 mortos e 747 feridos em 24 províncias, com fontes da agência Reuters indicando a morte do ministro da Defesa e do comandante da Guarda Revolucionária nos bombardeios.

Em retaliação, o Irã lançou mísseis contra Israel e bases americanas no Oriente Médio. O conflito é resultado de meses de tensões crescentes entre Irã e Israel, que incluíram ataques a alvos iranianos na Síria e acusações mútuas de apoio a grupos armados na região. O paradeiro do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, permanece desconhecido.

Javad Karimi, levantador do Itambé Minas na Superliga masculina (Foto: MTC)

