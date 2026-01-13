Tijuca bate Brasília em duelo direto contra o rebaixamento na Superliga

Nesta terça-feira (13), o Tijuca Tênis Clube conquistou uma vitória importante na Superliga Feminina. A equipe, fora de casa, superou o Brasília por 3 sets a 1, nas parciais 15/25, 18/25, 25/23 e 25/27. O jogo, válido pela segunda rodada do returno da competição, aconteceu no Sesi Taguatinga Norte, em Brasília (DF).

continua após a publicidade

➡️ Flamengo fará 'tour' no Nordeste pela Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Paula Mohr foi premiada com o Troféu VivaVôlei. A ponteira, essencial para o triunfo tijucano, foi também a maior pontuadora da partida. Ela anotou 22 acertos, sendo 16 de ataque, quatro de bloqueio e dois de saque.

O resultado é um grande passo da luta do Tijuca contra o rebaixamento. O time soma a sua segunda vitória e ocupa a penúltima posição, com nove pontos, dois atrás justamente do Brasília. Na Superliga Feminina, os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão.

continua após a publicidade

Tijuca na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)

Como foi o jogo?

Fora de casa, o Tijuca não se intimidou e propôs o ritmo do primeiro set. Assim, a equipe se distanciou do Brasília e fechou a parcial em 25 a 15. Na segunda, apesar de um início equilibrado, o time carioca também foi capaz de construir uma vantagem e superou o Brasília por 25 a 18.

Precisando da vitória parcial, o time da casa voltou com tudo no terceiro set. Embalado, chegou a abrir 18 a 11 e venceu por 25 a 23, superando a resistência do Tijuca.

continua após a publicidade

Já o quarto set foi acirrado e teve contornos dramáticos até o final. A parcial teve fim apenas no 27 a 25, favorável ao Tijuca. Assim, a equipe visitante fechou a partida em 3 sets a 1 e garantiu três pontos importantes na luta contra o rebaixamento da Superliga Feminina.

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Tijuca volta à quadra nesta sexta-feira (16), contra o Maringá, às 18h30 (de Brasília). Já o Brasília joga no mesmo horário, mas no sábado (17). O duelo é contra o Osasco.