Conegliano alivia fãs e descarta lesão de Gabi Guimarães

A ponteira brasileira Gabi Guimarães deu um susto nos fãs de vôlei no último domingo (1). Durante a abertura das quartas de final da Liga Italia, a estrela do Conegliano chocou-se fortemente com a companheira Ting Zhu no fundo de quadra. O lance ocorreu no início do terceiro set da partida contra o Busto Arsizio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

"Após o golpe acidental no lado esquerdo sofrido durante a partida dos playoffs, a ponteira Gabi foi prontamente atendida no Hospital Ca' Foncello. Os exames descartaram lesões ósseas ou internas e apresentaram resultados tranquilizadores. A jogadora inicia hoje o tratamento fisioterápico e será monitorada dia após dia", publicou o Conegliano.

Após o impacto, Gabi demonstrou incômodo imediato, o que ligou o sinal de alerta na comissão técnica. O treinador Daniele Santarelli substituiu a brasileira pela eslovena Fatoumattah Sillah. Gabi não permaneceu no banco de reservas e seguiu direto para os vestiários para avaliação.

continua após a publicidade

Apesar do desfalque, o Conegliano venceu a partida por 3 sets a 1, com parciais 25/16, 22/25, 25/18, 25/18.

Gabi Guimarães com elenco do Conegliano (Foto: Reprodução Instagram)

Veja o lance entre Gabi Guimarães e Ting Zhu

Histórico de lesões

Em sua trajetória profissional, Gabi Guimarães sempre foi reconhecida pelo excelente preparo físico, sofrendo poucas lesões graves ao longo dos anos. O momento mais crítico de sua carreira ocorreu em outubro de 2017, quando defendia o Sesc-RJ. Na ocasião, a ponteira sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito em duelo contra o Barueri, o que a obrigou a passar por uma cirurgia complexa e meses de recuperação.

Ainda naquele ano, antes da grave lesão ligamentar, a jogadora já havia passado por uma intervenção para tratar uma tendinite patelar crônica que a incomodava há meses. Mais recentemente, defendendo o Vakifbank, a ponteira também enfrentou uma entorse no tornozelo durante a Copa da Turquia, onde demonstrou superação ao retornar à quadra para ajudar o time na conquista do título. O choque atual no Conegliano liga o alerta, mas o histórico da capitã joga a favor de uma recuperação rápida.