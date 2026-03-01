AO VIVO: Acompanhe Cruzeiro x Vôlei Renata pela final do Sul-Americano de Vôlei
Cruzeiro busca o 12º caneco contra os donos da casa em Campinas
- Matéria
- Mais Notícias
Sada Cruzeiro e Vôlei Renata entram em quadra na noite deste domingo (1), às 20h30, no Ginásio do Taquaral, para decidir quem fica com o título do Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino 2026. O duelo coloca frente a frente a hegemonia celeste contra a força da torcida de Campinas.
Relacionadas
- Vôlei
Melhor da final, Tifanny desabafa: ‘Vá buscar incentivo para o esporte ao invés de excluir’
Vôlei01/03/2026
- Vôlei
Jogador iraniano de vôlei pede cidadania brasileira após ataques ao seu país
Vôlei01/03/2026
- Vôlei
Cruzeiro x Campinas na final do Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir
Vôlei01/03/2026
Times
Placar
1º SET
Sada Cruzeiro
0
13
Vôlei Renata
0
13
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
O Sada Cruzeiro chega à decisão após despachar o arquirrival Itambé Minas por 3 sets a 1. A equipe mineira, maior vencedora da história da competição, busca o seu 12º troféu continental para reafirmar seu domínio absoluto na América do Sul. Com um elenco estrelado e o central Otávio em grande fase, a Raposa quer silenciar o Taquaral.
🤑🏐 Aposte em quem vencerá o Sul-Americano
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Do outro lado, o Vôlei Renata vive uma noite mágica. Após uma virada épica sobre o Ciudad (ARG) na semifinal, o time de Campinas não apenas garantiu sua vaga na final, mas também carimbou o passaporte para o Mundial de Clubes. Liderados pelo levantador Bruninho e pelo oposto Bruno Lima, os donos da casa tentam um título inédito diante de sua apaixonada torcida.
🏐✅ Ficha Técnica
Sada Cruzeiro x Vôlei Renata - Final do Sul-Americano masculino de vôlei
🗓️ Data e horário: domingo, 1º de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍Local: Campinas, São Paulo
📺Onde assistir: Sportv2 e Voleysur (youtube)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias