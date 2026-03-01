AO VIVO: Acompanhe Cruzeiro x Vôlei Renata pela final do Sul-Americano de Vôlei

Sada Cruzeiro e Vôlei Renata entram em quadra na noite deste domingo (1), às 20h30, no Ginásio do Taquaral, para decidir quem fica com o título do Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino 2026. O duelo coloca frente a frente a hegemonia celeste contra a força da torcida de Campinas.

Times Placar 1º SET Sada Cruzeiro 0 13 Vôlei Renata 0 13

Semifinal do Sul-Americano de Vôlei 2026 - Sada Cruzeiro x Itambé Minas (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

O Sada Cruzeiro chega à decisão após despachar o arquirrival Itambé Minas por 3 sets a 1. A equipe mineira, maior vencedora da história da competição, busca o seu 12º troféu continental para reafirmar seu domínio absoluto na América do Sul. Com um elenco estrelado e o central Otávio em grande fase, a Raposa quer silenciar o Taquaral.

Do outro lado, o Vôlei Renata vive uma noite mágica. Após uma virada épica sobre o Ciudad (ARG) na semifinal, o time de Campinas não apenas garantiu sua vaga na final, mas também carimbou o passaporte para o Mundial de Clubes. Liderados pelo levantador Bruninho e pelo oposto Bruno Lima, os donos da casa tentam um título inédito diante de sua apaixonada torcida.

Vôlei Renata enfrenta o Sada Cruzeiro em busca do título do Sul-Americano de Vôlei (Foto: Vôlei Renata)

🏐✅ Ficha Técnica

Sada Cruzeiro x Vôlei Renata - Final do Sul-Americano masculino de vôlei

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍Local: Campinas, São Paulo

📺Onde assistir: Sportv2 e Voleysur (youtube)