Briga agitada pelos playoffs: horários e onde assistir à 13ª rodada da Superliga Masculina
Jogos acontecem entre quarta (14) e quinta-feira (15)
A 13ª rodada da Superliga Masculina, a segunda do returno, tem início nesta quarta-feira (14), e o líder Cruzeiro pode ter sua liderança retirada pelo Campinas, atual segundo colocado. Os seis jogos acontecem entre quarta (14) e quinta (15) e prometem balançar a tabela, incluindo a briga pelo G8. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!
O Cruzeiro lidera a tabela com 32 pontos, mas vê o Campinas logo atrás, na segunda posição, com apenas dois a menos. Assim, a 13ª rodada da Superliga pode terminar com um novo líder.
Já a briga pelo G8, que garante vaga nos playoffs da competição, também segue agitada. O Guarulhos é o time que fecha a lista, com 16 pontos, apenas um a menos em relação aos 6º e 7º colocados e dois a frente do Monte Carmelo, que ocupa a nona posição.
Confira horários (de Brasília) e onde assistir
Quarta-feira (14/01) - 13ª rodada
- Guarulhos x Suzano - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
- São José x Praia Clube - 18h30 - VBTV
- Goiás x Campinas - 21h - VBTV
Quinta-feira (15/01) - 13ª rodada
- Monte Carmelo x JF Vôlei - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
- Joinville x Minas - 19h30 - VBTV
- Sesi Bauru x Cruzeiro - 21h - Sportv 2 e VBTV
Confira a situação atual da Superliga Masculina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Cruzeiro
32
12
10
2º
Campinas
30
12
10
3º
Praia Clube
26
12
10
4º
Minas
22
12
7
5º
Goiás
18
12
6
6º
Sesi Bauru
17
12
6
7º
Suzano
17
12
5
8º
Guarulhos
16
12
6
9º
Monte Carmelo
14
12
5
10º
Joinville
11
12
3
11º
São José
11
12
3
12º
JF Vôlei
2
12
1
