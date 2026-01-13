A 13ª rodada da Superliga Masculina, a segunda do returno, tem início nesta quarta-feira (14), e o líder Cruzeiro pode ter sua liderança retirada pelo Campinas, atual segundo colocado. Os seis jogos acontecem entre quarta (14) e quinta (15) e prometem balançar a tabela, incluindo a briga pelo G8. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!

O Cruzeiro lidera a tabela com 32 pontos, mas vê o Campinas logo atrás, na segunda posição, com apenas dois a menos. Assim, a 13ª rodada da Superliga pode terminar com um novo líder.

Já a briga pelo G8, que garante vaga nos playoffs da competição, também segue agitada. O Guarulhos é o time que fecha a lista, com 16 pontos, apenas um a menos em relação aos 6º e 7º colocados e dois a frente do Monte Carmelo, que ocupa a nona posição.

Cruzeiro x Guarulhos na Superliga Masculina (Foto: Agência i7/ Cruzeiro)

Confira horários (de Brasília) e onde assistir

Quarta-feira (14/01) - 13ª rodada

Guarulhos x Suzano - 18h30 - Sportv 2 e VBTV São José x Praia Clube - 18h30 - VBTV Goiás x Campinas - 21h - VBTV

Quinta-feira (15/01) - 13ª rodada

Monte Carmelo x JF Vôlei - 18h30 - Sportv 2 e VBTV

Joinville x Minas - 19h30 - VBTV

Sesi Bauru x Cruzeiro - 21h - Sportv 2 e VBTV

Confira a situação atual da Superliga Masculina

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Cruzeiro 32 12 10 2º Campinas 30 12 10 3º Praia Clube 26 12 10 4º Minas 22 12 7 5º Goiás 18 12 6 6º Sesi Bauru 17 12 6 7º Suzano 17 12 5 8º Guarulhos 16 12 6 9º Monte Carmelo 14 12 5 10º Joinville 11 12 3 11º São José 11 12 3 12º JF Vôlei 2 12 1

