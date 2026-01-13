menu hamburguer
Briga agitada pelos playoffs: horários e onde assistir à 13ª rodada da Superliga Masculina

Jogos acontecem entre quarta (14) e quinta-feira (15)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/01/2026
17:41
imagem cameraCruzeiro x Guarulhos na Superliga Masculina (Foto: Agência i7/ Cruzeiro)
A 13ª rodada da Superliga Masculina, a segunda do returno, tem início nesta quarta-feira (14), e o líder Cruzeiro pode ter sua liderança retirada pelo Campinas, atual segundo colocado. Os seis jogos acontecem entre quarta (14) e quinta (15) e prometem balançar a tabela, incluindo a briga pelo G8. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!

O Cruzeiro lidera a tabela com 32 pontos, mas vê o Campinas logo atrás, na segunda posição, com apenas dois a menos. Assim, a 13ª rodada da Superliga pode terminar com um novo líder.

Já a briga pelo G8, que garante vaga nos playoffs da competição, também segue agitada. O Guarulhos é o time que fecha a lista, com 16 pontos, apenas um a menos em relação aos 6º e 7º colocados e dois a frente do Monte Carmelo, que ocupa a nona posição.

Cruzeiro x Guarulhos na Superliga Masculina (Foto: Agência i7/ Cruzeiro)

Confira horários (de Brasília) e onde assistir

Quarta-feira (14/01) - 13ª rodada

  1. Guarulhos x Suzano - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
  2. São José x Praia Clube - 18h30 - VBTV
  3. Goiás x Campinas - 21h - VBTV

Quinta-feira (15/01) - 13ª rodada

  • Monte Carmelo x JF Vôlei - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
  • Joinville x Minas - 19h30 - VBTV
  • Sesi Bauru x Cruzeiro - 21h - Sportv 2 e VBTV

Confira a situação atual da Superliga Masculina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Cruzeiro

32

12

10

Campinas

30

12

10

Praia Clube

26

12

10

Minas

22

12

7

Goiás

18

12

6

Sesi Bauru

17

12

6

Suzano

17

12

5

Guarulhos

16

12

6

Monte Carmelo

14

12

5

10º

Joinville

11

12

3

11º

São José

11

12

3

12º

JF Vôlei

2

12

1

