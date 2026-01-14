A Superliga Feminina de vôlei 25/26 chega à sua 14ª rodada, a terceira do returno. O Sesc RJ Flamengo é o atual líder da competição, mas logo pode ser ultrapassado, já que o segundo colocado Minas está atrás por apenas dois pontos. Os jogos da rodada acontecem entre sexta-feira (16) e sábado (17), e o Lance! reúne os horários e onde assistir aos confrontos.

Horários (de Brasília) e onde assistir

Sexta-feira (16/01) - 14ª rodada Superliga Feminina

Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 18h30 - Sportv 2 e VBTV Tijuca x Maringá - 18h30 - VBTV Sesi Bauru x Barueri - 21h - Sportv 2 e VBTV

Sábado (17/01) - 14ª rodada Superliga Feminina

Sorocaba x Mackenzie - 18h30 - VBTV

Osasco x Brasília - 18h30 - Sportv 2 e VBTV

Fluminense x Minas - 21h - Sportv 2 e VBTV

Praia Clube bateu o Tijuca por 3 sets a 0 em jogo válido pela Superliga (Foto: Thiago Mendes)

Confira a situação da Superliga Feminina

A briga pelo topo da tabela da Superliga Feminina está agitada. O Flamengo estava invicto até o último domingo (11), quando perdeu para o rival Fluminense no Maracanãzinho. E, com a vitória do segundo colocado Minas na mesma rodada, viu a sua liderança ser ameaçada. Agora, a diferença entre as duas equipes é de apenas dois pontos (34 a 32). Quem completa o "pódio" é o Praia Clube, que ocupa a terceira posição com 30 pontos, e enfrenta o Flamengo nesta sexta-feira (16).

A disputa pelo G-8, que garante vaga nos playoffs da competição, também promete muitas emoções. Quem fecha a lista é Mackenzie, com 12 pontos, mas logo atrás, na nona posição, aparece o Barueri, que tem a mesma pontuação. O critério que define a classificação de cada é o número de vitórias - o Mackenzie tem uma a mais (4 a 3). Veja abaixo a tabela completa:

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º SESC RJ Flamengo 34 13 12 2º Gerdau Minas 32 13 11 3º Dentil Praia 30 13 10 4º Osasco São Cristóvão 28 13 9 5º SESI Vôlei Bauru 24 13 8 6º Fluminense F.C. 21 13 9 7º Sancor Vôlei 18 13 6 8º Batavo Mackenzie 12 13 4 9º Paulistano Barueri 12 13 3 10º Brasília Vôlei 11 13 4 11º Tijuca Vôlei 9 13 2 12º Renasce Sorocaba 3 13 0

