Liderança do Flamengo ameaçada: horários e onde assistir à 14ª rodada da Superliga Feminina
O Minas, segundo colocado, está apenas dois pontos atrás do Rubro-Negro
A Superliga Feminina de vôlei 25/26 chega à sua 14ª rodada, a terceira do returno. O Sesc RJ Flamengo é o atual líder da competição, mas logo pode ser ultrapassado, já que o segundo colocado Minas está atrás por apenas dois pontos. Os jogos da rodada acontecem entre sexta-feira (16) e sábado (17), e o Lance! reúne os horários e onde assistir aos confrontos.
Horários (de Brasília) e onde assistir
Sexta-feira (16/01) - 14ª rodada Superliga Feminina
- Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
- Tijuca x Maringá - 18h30 - VBTV
- Sesi Bauru x Barueri - 21h - Sportv 2 e VBTV
Sábado (17/01) - 14ª rodada Superliga Feminina
- Sorocaba x Mackenzie - 18h30 - VBTV
- Osasco x Brasília - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
- Fluminense x Minas - 21h - Sportv 2 e VBTV
Confira a situação da Superliga Feminina
A briga pelo topo da tabela da Superliga Feminina está agitada. O Flamengo estava invicto até o último domingo (11), quando perdeu para o rival Fluminense no Maracanãzinho. E, com a vitória do segundo colocado Minas na mesma rodada, viu a sua liderança ser ameaçada. Agora, a diferença entre as duas equipes é de apenas dois pontos (34 a 32). Quem completa o "pódio" é o Praia Clube, que ocupa a terceira posição com 30 pontos, e enfrenta o Flamengo nesta sexta-feira (16).
A disputa pelo G-8, que garante vaga nos playoffs da competição, também promete muitas emoções. Quem fecha a lista é Mackenzie, com 12 pontos, mas logo atrás, na nona posição, aparece o Barueri, que tem a mesma pontuação. O critério que define a classificação de cada é o número de vitórias - o Mackenzie tem uma a mais (4 a 3). Veja abaixo a tabela completa:
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
SESC RJ Flamengo
34
13
12
2º
Gerdau Minas
32
13
11
3º
Dentil Praia
30
13
10
4º
Osasco São Cristóvão
28
13
9
5º
SESI Vôlei Bauru
24
13
8
6º
Fluminense F.C.
21
13
9
7º
Sancor Vôlei
18
13
6
8º
Batavo Mackenzie
12
13
4
9º
Paulistano Barueri
12
13
3
10º
Brasília Vôlei
11
13
4
11º
Tijuca Vôlei
9
13
2
12º
Renasce Sorocaba
3
13
0
