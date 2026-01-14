menu hamburguer
Liderança do Flamengo ameaçada: horários e onde assistir à 14ª rodada da Superliga Feminina

O Minas, segundo colocado, está apenas dois pontos atrás do Rubro-Negro

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/01/2026
18:35
Atualizado há 2 minutos
Fluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)
imagem cameraFluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Superliga Feminina de vôlei 25/26 chega à sua 14ª rodada, a terceira do returno. O Sesc RJ Flamengo é o atual líder da competição, mas logo pode ser ultrapassado, já que o segundo colocado Minas está atrás por apenas dois pontos. Os jogos da rodada acontecem entre sexta-feira (16) e sábado (17), e o Lance! reúne os horários e onde assistir aos confrontos.

Horários (de Brasília) e onde assistir

Sexta-feira (16/01) - 14ª rodada Superliga Feminina

  1. Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
  2. Tijuca x Maringá - 18h30 - VBTV
  3. Sesi Bauru x Barueri - 21h - Sportv 2 e VBTV

Sábado (17/01) - 14ª rodada Superliga Feminina

  • Sorocaba x Mackenzie - 18h30 - VBTV
  • Osasco x Brasília - 18h30 - Sportv 2 e VBTV
  • Fluminense x Minas - 21h - Sportv 2 e VBTV
Confira a situação da Superliga Feminina

A briga pelo topo da tabela da Superliga Feminina está agitada. O Flamengo estava invicto até o último domingo (11), quando perdeu para o rival Fluminense no Maracanãzinho. E, com a vitória do segundo colocado Minas na mesma rodada, viu a sua liderança ser ameaçada. Agora, a diferença entre as duas equipes é de apenas dois pontos (34 a 32). Quem completa o "pódio" é o Praia Clube, que ocupa a terceira posição com 30 pontos, e enfrenta o Flamengo nesta sexta-feira (16).

A disputa pelo G-8, que garante vaga nos playoffs da competição, também promete muitas emoções. Quem fecha a lista é Mackenzie, com 12 pontos, mas logo atrás, na nona posição, aparece o Barueri, que tem a mesma pontuação. O critério que define a classificação de cada é o número de vitórias - o Mackenzie tem uma a mais (4 a 3). Veja abaixo a tabela completa:

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

SESC RJ Flamengo

34

13

12

Gerdau Minas

32

13

11

Dentil Praia

30

13

10

Osasco São Cristóvão

28

13

9

SESI Vôlei Bauru

24

13

8

Fluminense F.C.

21

13

9

Sancor Vôlei

18

13

6

Batavo Mackenzie

12

13

4

Paulistano Barueri

12

13

3

10º

Brasília Vôlei

11

13

4

11º

Tijuca Vôlei

9

13

2

12º

Renasce Sorocaba

3

13

0

