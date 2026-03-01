Campinas busca o impossível contra o Cruzeiro e faz história no Sul-Americano de Vôlei

Em uma final de tirar o fôlego, o Vôlei Renata superou o favoritismo do Sada Cruzeiro, reverteu uma desvantagem de dois sets e conquistou, pela primeira vez, o título do Campeonato Sul-Americano de Vôlei. A vitória por 3 sets a 2 (parciais de 22-25, 20-25, 25-19, 25-20 e 15-13) encerrou uma sequência de nove títulos consecutivos da equipe mineira.

Vôlei Renata venceu o Sada Cruzeiro de virada por 3 sets a 2 na final do Sul-Americano de Vôlei (Foto: Reprodução / Instagram)

Como foi a final do Sul-Americano de Vôlei?

O roteiro da partida parecia caminhar para mais um domínio cruzeirense. Com um volume de jogo superior e aproveitando os erros de saque dos donos da casa, o Sada Cruzeiro fechou os dois primeiros sets com relativa segurança. No entanto, empurrado por um Ginásio do Taquaral completamente lotado, o Vôlei Renata renasceu na partida a partir do terceiro set.

A reação foi liderada pelo ponteiro Adriano, que terminou como o maior pontuador do confronto com 25 pontos. Ao lado de Bruno Lima e de Bruninho, o time de Campinas ajustou o bloqueio e passou a agredir a equipe celeste. A vitória nos sets seguintes levou a decisão para um tie-break dramático.

No set decisivo, cada ponto foi disputado como se fosse o último. O Sada Cruzeiro, liderado por Oppenkoski (21 pontos), lutou até o fim, mas o momento era do Vôlei Renata. O ponto final, anotado por Adriano após um rally longo e uma espera tensa pela confirmação do desafio, deu início a uma festa no Taquaral.

Além do troféu inédito, o título consolida o projeto do Vôlei Renata no topo do continente. Com o pódio fechado pelo Itambé Minas (3º lugar), o Brasil reafirma sua hegemonia total na modalidade, ocupando os três primeiros lugares da competição.