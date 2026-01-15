Jogo adiado da Superliga Masculina tem nova data definida; confira

O jogo entre Guarulhos e Suzano, válido pela 13ª rodada da Superliga Masculina, a segunda do returno, aconteceria às 18h30 (de Brasília) desta quarta-feira (14). No entanto, minutos antes, a partida teve que ser adiada devido ao encharcamento da quadra do Ginásio da Ponte Grande. Passado o acontecimento, nesta quinta-feira (15), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) definiu a nova data do confronto.

A partida foi remarcada para este domingo (18), às 17h (de Brasília), no mesmo local, com transmissão do Sportv. Na manhã de desta quinta-feira (15), agentes da Secretaria de Administração Regional da Prefeitura de Guarulhos foram ao ginásio para realizar uma nova secagem da quadra e a manutenção do piso. Também será instalado um novo sistema de calhas, para evitar as goteiras.

Os ingressos já adquiridos continuam válidos para o jogo de domingo (18). Caso haja a necessidade de reembolso, essa opção também será liberada pela plataforma de compras. Além disso, as entradas restantes serão vendidas normalmente, de forma online.

Entenda o adiamento de Guarulhos x Suzano pela Superliga Masculina

Apesar de não estar chovendo no momento da partida, a quadra ficou molhada devido ao grande volume de água que caiu na região caiu no dia anterior, terça-feira (13). Houve tentativas de secá-la, mas o problema principal era a infiltração por baixo do piso de madeira. Com isso, a água emergiu para o piso de borracha, instalado para a disputa da Superliga. Assim, a quadra ficou sem condições de jogo. Os jogadores chegaram a iniciar o aquecimento, mas foi decidido, em comum acordo, pelo adiamento do confronto.

