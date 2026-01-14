Goiás supera Campinas e vence a primeira no ano pela Superliga Masculina

Nesta quarta-feira (14), em jogo válido pela 13ª rodada da Superliga Masculina, a segunda do returno, o Goiás derrotou o Campinas por 3 sets a 0, garantindo o seu primeiro triunfo no ano. Apesar da vitória direta, o jogo foi equilibrado, e as parciais terminaram em 25/20, 25/22 e 25/23. A partida foi disputada no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO).

Claudio Bento foi premiado com o Troféu VivaVôlei. A distribuição do levantador foi essencial para o triunfo goiano. Já o maior pontuador do confronto foi André Saliba. O oposto do Goiás marcou 21 pontos, sendo 18 de ataque e três de bloqueio.

A vitória é a primeira do Goiás no ano. Com o resultado positivo, a equipe se estabelece na quinta posição da Superliga Masculina, com 21 pontos. Já o Campinas segue sem vencer em 2026, no returno da competição, e é o segundo colocado da tabela, com 30 pontos somados.

Como foi o jogo?

O primeiro set foi marcado pelo extremo equilíbrio, com nenhuma das equipes conseguindo se distanciar no placar. Com um bom volume de jogo, foi o Goiás que, apenas na reta final, conseguiu se desgarrar e fechou a primeira parcial em 25 a 22.

No segundo set, a dinâmica foi um pouco diferente. Seguro na partida, o Goiás abriu três pontos na metade da parcial e foi capaz de manter a vantagem até o final. Assim, a equipe venceu por 25 a 22.

Precisando se recuperar, o Campinas continuou com o bom desempenho que apresentou nos outros sets. No entanto, apesar de uma parcial também acirrada, não conseguiu conter o adversário que, empurrado pela torcida e eficiente nas viradas de bola, levou o terceiro set por 25 a 23, garantindo a vitória por 3 sets a 0.

Próximos compromissos pela Superliga Masculina

O Goiás volta à quadra no dia 22 de janeiro, para partida contra o JF Vôlei, às 18h30 (de Brasília). Já o Campinas joga um dia antes (21), às 21h (de Brasília). A equipe recebe o São José.

