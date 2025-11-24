Jogadora da Superliga de vôlei é baleada e técnico é assaltado na Tijuca; ambos passam bem
Julia Azevedo e Matheus Bieler foram vítimas de violência, em incidentes separados
A oposta Julia Azevedo, do Tijuca, time da Superliga Feminina de Vôlei, foi baleada em uma tentativa de assalto na noite do último domingo (23), nos arredores do clube. A jogadora estava no carro com o pai, Marcos Venicio Rocha Azevedo, e foi atingida com um tiro nas costas. Ela recebeu atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar e já recebeu alta, sem maiores complicações clínicas.
Júlia e o pai, que é vice-presidente de esportes olímpicos do Tijuca, moram nas imediações do clube. Marcos estava dirigindo a caminho de casa quando foram abordados por três assaltantes armados na rua Conde de Bonfim com a rua Henry Ford. No susto, ele arrancou com o carro, momento em que foram efetuados três disparos - um deles passou perto da cabeça de Marcos. O outro tiro acertou apenas a lataria do carro.
— O projétil entrou pelas minhas costas, mas graças a Deus, não atingiu minha medula, passou a 1mm da minha coluna e não perfurou nenhum órgão, passando a menos de 1cm da minha bexiga, mas saiu sem causar danos maiores. Estou em recuperação e vou precisar me afastar um pouco do vôlei, mas vou ficar bem e vou voltar ainda mais forte - relatou a jogadora, nas redes sociais.
O clube divulgou nota oficial por meio de sua assessoria de imprensa, atualizando sobre o estado de saúde da atleta.
— O Tijuca Tênis Clube informa que a atleta Júlia Azevedo, do time profissional de vôlei feminino, encontra-se bem e fora de perigo após ser baleada em uma tentativa de assalto na noite de domingo, na Rua Conde de Bonfim esquina com a Rua Henry Ford. Ela foi prontamente atendida após o ocorrido e já está em casa se recuperando desse grande susto. O Tijuca Tênis Clube deseja uma rápida recuperação para a nossa atleta - publicou.
Treinador do Tijuca também foi vítima de violência
A noite de violência na região da Tijuca não atingiu apenas Júlia e Marcos, mas também teve o treinador do time de vôlei, Matheus Bieler, como vítima, em incidente separado. No último domingo (23), o técnico foi vítima de um assalto, mas não sofreu danos físicos.
