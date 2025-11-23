menu hamburguer
Praia Clube é o último invicto da Superliga masculina

A equipe de Rui Moreira soma 21 pontos na competição

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
21:32
Atualizado há 2 minutos
O Praia Clube venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 0 na noite deste domingo (23), em partida válida pela décima rodada adiantada da Superliga masculina, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia. O time da casa é o único invicto na competição, com oito vitórias, e lidera a classificação.

Após fechar o primeiro set de maneira tranquila por 25 a 20, o elenco do Praia levou um susto no início do segundo set. O oposto Daniel Pinto fez uma sequência de saques impressionante e abriu 6 a 0. Apesar da grande distância, Isaac e seus companheiros logo voltaram a pontuar e viraram a parcial, fechando em 25 a 18.

O terceiro set foi tranquilo e ficou marcado pelo retorno do central Pietro, que voltou de lesão após algumas semanas parado. O Praia venceu a parcial por 25 a 19.

Praia Clube vence oitava partida na Superliga (Foto: Reprodução Instagram)
Classificação da Superliga masculina

  • 1° Praia Clube - 21 pontos (oito vitórias e nenhuma derrota)
  • 2° Cruzeiro - 20 pontos (seis vitórias e duas derrotas)
  • 3° Campinas - 17 pontos (seis vitórias e uma derrota)
  • 4° Guarulhos - 11 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)
  • 5° Suzano - 10 pontos (três vitórias e três derrotas)
  • 6° Goiáas - 10 pontos (três vitórias e três derrotas)
  • 7° SESI-Bauru- seis pontos (duas vitórias e três derrotas)
  • 8° Joinville - seis pontos (duas vitórias e cinco derrotas)
  • 9° Monte Carmelo - seis pontos (duas vitórias e cincoderrotas)
  • 10° Minas - quatro pontos (uma vitória e quatro derrotas)
  • 11° São José - quatro pontos (uma vitória e cinco derrotas)
  • 12° JF Vôlei - dois pontos (uma vitória e seis derrotas)

