Praia Clube é o último invicto da Superliga masculina
A equipe de Rui Moreira soma 21 pontos na competição
O Praia Clube venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 0 na noite deste domingo (23), em partida válida pela décima rodada adiantada da Superliga masculina, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia. O time da casa é o único invicto na competição, com oito vitórias, e lidera a classificação.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Após fechar o primeiro set de maneira tranquila por 25 a 20, o elenco do Praia levou um susto no início do segundo set. O oposto Daniel Pinto fez uma sequência de saques impressionante e abriu 6 a 0. Apesar da grande distância, Isaac e seus companheiros logo voltaram a pontuar e viraram a parcial, fechando em 25 a 18.
O terceiro set foi tranquilo e ficou marcado pelo retorno do central Pietro, que voltou de lesão após algumas semanas parado. O Praia venceu a parcial por 25 a 19.
Classificação da Superliga masculina
- 1° Praia Clube - 21 pontos (oito vitórias e nenhuma derrota)
- 2° Cruzeiro - 20 pontos (seis vitórias e duas derrotas)
- 3° Campinas - 17 pontos (seis vitórias e uma derrota)
- 4° Guarulhos - 11 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)
- 5° Suzano - 10 pontos (três vitórias e três derrotas)
- 6° Goiáas - 10 pontos (três vitórias e três derrotas)
- 7° SESI-Bauru- seis pontos (duas vitórias e três derrotas)
- 8° Joinville - seis pontos (duas vitórias e cinco derrotas)
- 9° Monte Carmelo - seis pontos (duas vitórias e cincoderrotas)
- 10° Minas - quatro pontos (uma vitória e quatro derrotas)
- 11° São José - quatro pontos (uma vitória e cinco derrotas)
- 12° JF Vôlei - dois pontos (uma vitória e seis derrotas)
