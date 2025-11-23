Praia Clube é o último invicto da Superliga masculina

O Praia Clube venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 0 na noite deste domingo (23), em partida válida pela décima rodada adiantada da Superliga masculina, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia. O time da casa é o único invicto na competição, com oito vitórias, e lidera a classificação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Após fechar o primeiro set de maneira tranquila por 25 a 20, o elenco do Praia levou um susto no início do segundo set. O oposto Daniel Pinto fez uma sequência de saques impressionante e abriu 6 a 0. Apesar da grande distância, Isaac e seus companheiros logo voltaram a pontuar e viraram a parcial, fechando em 25 a 18.

O terceiro set foi tranquilo e ficou marcado pelo retorno do central Pietro, que voltou de lesão após algumas semanas parado. O Praia venceu a parcial por 25 a 19.

continua após a publicidade

Praia Clube vence oitava partida na Superliga (Foto: Reprodução Instagram)

Classificação da Superliga masculina