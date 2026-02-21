menu hamburguer
AO VIVO: Siga Sesi Bauru x Alianza Lima na semi do Sul-Americano de vôlei

Partida acontece às 21h30 (de Brasília) e também vale vaga no Mundial de Clubes

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/02/2026
21:10
Atualizado há 1 minutos
Sesi Bauru está nas semifinais do Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/ FPV)
imagem cameraSesi Bauru está nas semifinais do Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/ FPV)
Na noite deste sábado (20), o Sesi Bauru entra em quadra no Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, em busca de cravar sua vaga na final do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino. A equipe mede forças com o Alianza Lima, time local, às 21h30 (de Brasília). O confronto tem transmissão do Sportv 4. ATUALIZAÇÃO SETS: Sesi Bauru 2 x 0 Alianza Lima

Acompanhe a semifinal do Sul-Americano

*EM ATUALIZAÇÃO

3º set - Sesi Bauru 0 x 2 Alianza Lima

  • O primeiro ponto é do Alianza Lima
  • Começa o terceiro set!

2º set - Sesi Bauru 25 x 20 Alianza Lima

  • Bruna, pela pipe, fecha o segundo set para o Sesi Bauru
  • Rally recheado de boas ações termina com ponto de Bruna explorando o bloqueio. É set point para o Sesi Bauru no 24 a 19!
  • Mais um erro de Acosta. Momento de queda de concentração
  • Acosta fica no bloqueio de María Alejandra!
  • Maeva Orlé ataca por fora da antena
  • É mais um de Mayany pelo meio! Para baixo!
  1. Diana coloca a bola no chão!
  • Desafio confirma ponto para o Sesi Bauru
  • Ace do Alianza Lima
  • Equipes discordam quanto à conclusão do desafio
  • Bruna ataca para fora
  • Erro de ataque do Sesi Bauru, e time peruano diminui a diferença para cinco pontos
  • Acosta pela pipe!
  • Rally disputado termina com ataque de Mayany para o chão!
  • Saque de Acosta fica na rede
  • Invasão do Alianza Lima constatada no desafio
  • Acosta, na entrada de rede, explorando o bloqueio!
  • Começa o segundo set!

1º set - Sesi Bauru 25 x 12 Alianza Lima

  • No bloqueio, Mayany fecha o primeiro set para o Sesi Bauru!
  • Sesi Bauru chega ao set point no 24 a 11!
  • Erro de saque peruano
  • Dani Lins de segunda!
  • Um atropelo no Ginásio Lucha Fontes!
  • Kasiely na paralela!
  • É mais um ponto de Bruna!
  • Alianza Lima marca o segundo ponto
  • Diana pelo meio!
  • Sesi Bauru dominante no primeiro set!
  • Bruna, oposta do Sesi Bauru, começa a partida inspirada!
  • Depois de um 2 a 0 adverso, Alianza Lima pontua pela primeira vez
  • Começa o jogo!

Pré-jogo: Jogadoras sendo apresentadas.

Pré-jogo: Times em quadra para aquecimento.

A equipe brasileira avançou à semifinal do Sul-Americano como a primeira colocada do Grupo C. Já o Alianza Lima passou na primeira posição da Chave A. A importância de chegar à final é ainda maior do que a briga pelo troféu da competição continental em si, já que os dois finalistas garantem vaga no Mundial de Clubes deste ano. 

Mais cedo, em outro Brasil x Peru, o Osasco venceu o Universidad San Martín, treinado pelo brasileiro Guilherme Schimtz, por 3 sets a 0 (27/25, 25/23 e 25/28). Assim, a equipe já está garantida na final do Sul-Americano e no torneio internacional.

Osasco está na final do Sul-Americano de vôlei (Foto: Carolina Oliveira)
Osasco está garantido na final do Sul-Americano de vôlei (Foto: Carolina Oliveira)

➡️ Veja os lances da vitória do Osasco na semifinal do Sul-Americano de vôlei

Sesi Bauru x Alianza Lima na semifinal do Sul-Americano de vôlei

📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru
👁️ Onde assistir: Sportv 4

➡️ Sesi Bauru garante vaga na semifinal do Sul-Americano de vôlei

