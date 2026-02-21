AO VIVO: Siga Sesi Bauru x Alianza Lima na semi do Sul-Americano de vôlei
Partida acontece às 21h30 (de Brasília) e também vale vaga no Mundial de Clubes
Na noite deste sábado (20), o Sesi Bauru entra em quadra no Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, em busca de cravar sua vaga na final do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino. A equipe mede forças com o Alianza Lima, time local, às 21h30 (de Brasília). O confronto tem transmissão do Sportv 4. ATUALIZAÇÃO SETS: Sesi Bauru 2 x 0 Alianza Lima
Acompanhe a semifinal do Sul-Americano
*EM ATUALIZAÇÃO
3º set - Sesi Bauru 0 x 2 Alianza Lima
- O primeiro ponto é do Alianza Lima
- Começa o terceiro set!
2º set - Sesi Bauru 25 x 20 Alianza Lima
- Bruna, pela pipe, fecha o segundo set para o Sesi Bauru
- Rally recheado de boas ações termina com ponto de Bruna explorando o bloqueio. É set point para o Sesi Bauru no 24 a 19!
- Mais um erro de Acosta. Momento de queda de concentração
- Acosta fica no bloqueio de María Alejandra!
- Maeva Orlé ataca por fora da antena
- É mais um de Mayany pelo meio! Para baixo!
- Diana coloca a bola no chão!
- Desafio confirma ponto para o Sesi Bauru
- Ace do Alianza Lima
- Equipes discordam quanto à conclusão do desafio
- Bruna ataca para fora
- Erro de ataque do Sesi Bauru, e time peruano diminui a diferença para cinco pontos
- Acosta pela pipe!
- Rally disputado termina com ataque de Mayany para o chão!
- Saque de Acosta fica na rede
- Invasão do Alianza Lima constatada no desafio
- Acosta, na entrada de rede, explorando o bloqueio!
- Começa o segundo set!
1º set - Sesi Bauru 25 x 12 Alianza Lima
- No bloqueio, Mayany fecha o primeiro set para o Sesi Bauru!
- Sesi Bauru chega ao set point no 24 a 11!
- Erro de saque peruano
- Dani Lins de segunda!
- Um atropelo no Ginásio Lucha Fontes!
- Kasiely na paralela!
- É mais um ponto de Bruna!
- Alianza Lima marca o segundo ponto
- Diana pelo meio!
- Sesi Bauru dominante no primeiro set!
- Bruna, oposta do Sesi Bauru, começa a partida inspirada!
- Depois de um 2 a 0 adverso, Alianza Lima pontua pela primeira vez
- Começa o jogo!
Pré-jogo: Jogadoras sendo apresentadas.
Pré-jogo: Times em quadra para aquecimento.
A equipe brasileira avançou à semifinal do Sul-Americano como a primeira colocada do Grupo C. Já o Alianza Lima passou na primeira posição da Chave A. A importância de chegar à final é ainda maior do que a briga pelo troféu da competição continental em si, já que os dois finalistas garantem vaga no Mundial de Clubes deste ano.
Mais cedo, em outro Brasil x Peru, o Osasco venceu o Universidad San Martín, treinado pelo brasileiro Guilherme Schimtz, por 3 sets a 0 (27/25, 25/23 e 25/28). Assim, a equipe já está garantida na final do Sul-Americano e no torneio internacional.
Sesi Bauru x Alianza Lima na semifinal do Sul-Americano de vôlei
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru
👁️ Onde assistir: Sportv 4
