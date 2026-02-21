AO VIVO: Siga Sesi Bauru x Alianza Lima na semi do Sul-Americano de vôlei

Na noite deste sábado (20), o Sesi Bauru entra em quadra no Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, em busca de cravar sua vaga na final do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino. A equipe mede forças com o Alianza Lima, time local, às 21h30 (de Brasília). O confronto tem transmissão do Sportv 4. ATUALIZAÇÃO SETS: Sesi Bauru 2 x 0 Alianza Lima

Acompanhe a semifinal do Sul-Americano

*EM ATUALIZAÇÃO

3º set - Sesi Bauru 0 x 2 Alianza Lima

O primeiro ponto é do Alianza Lima

Começa o terceiro set!

2º set - Sesi Bauru 25 x 20 Alianza Lima

Bruna, pela pipe, fecha o segundo set para o Sesi Bauru

Rally recheado de boas ações termina com ponto de Bruna explorando o bloqueio. É set point para o Sesi Bauru no 24 a 19!

Mais um erro de Acosta. Momento de queda de concentração

Acosta fica no bloqueio de María Alejandra!

Maeva Orlé ataca por fora da antena

É mais um de Mayany pelo meio! Para baixo!

Diana coloca a bola no chão!

Desafio confirma ponto para o Sesi Bauru

Ace do Alianza Lima

Equipes discordam quanto à conclusão do desafio

Bruna ataca para fora

Erro de ataque do Sesi Bauru, e time peruano diminui a diferença para cinco pontos

Acosta pela pipe!

Rally disputado termina com ataque de Mayany para o chão!

Saque de Acosta fica na rede

Invasão do Alianza Lima constatada no desafio

Acosta, na entrada de rede, explorando o bloqueio!

Começa o segundo set!

1º set - Sesi Bauru 25 x 12 Alianza Lima

No bloqueio, Mayany fecha o primeiro set para o Sesi Bauru!

Sesi Bauru chega ao set point no 24 a 11!

Erro de saque peruano

Dani Lins de segunda!

Um atropelo no Ginásio Lucha Fontes!

Kasiely na paralela!

É mais um ponto de Bruna!

Alianza Lima marca o segundo ponto

Diana pelo meio!

Sesi Bauru dominante no primeiro set!

Bruna, oposta do Sesi Bauru, começa a partida inspirada!

Depois de um 2 a 0 adverso, Alianza Lima pontua pela primeira vez

Começa o jogo!

Pré-jogo: Jogadoras sendo apresentadas.

Pré-jogo: Times em quadra para aquecimento.

A equipe brasileira avançou à semifinal do Sul-Americano como a primeira colocada do Grupo C. Já o Alianza Lima passou na primeira posição da Chave A. A importância de chegar à final é ainda maior do que a briga pelo troféu da competição continental em si, já que os dois finalistas garantem vaga no Mundial de Clubes deste ano.

Mais cedo, em outro Brasil x Peru, o Osasco venceu o Universidad San Martín, treinado pelo brasileiro Guilherme Schimtz, por 3 sets a 0 (27/25, 25/23 e 25/28). Assim, a equipe já está garantida na final do Sul-Americano e no torneio internacional.

Osasco está garantido na final do Sul-Americano de vôlei (Foto: Carolina Oliveira)

Sesi Bauru x Alianza Lima na semifinal do Sul-Americano de vôlei

📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru

👁️ Onde assistir: Sportv 4

