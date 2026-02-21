Osasco bate time peruano e está na final do Sul-Americano de vôlei

Neste sábado (21), o Osasco carimbou sua vaga na grande final do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino, disputado em Lima, no Peru. No Ginásio Lucha Fuentes, a equipe sustentou a pressão da torcida local e venceu o peruano Universidad San Martín por 3 sets a 0. A partida teve fim nas parciais 27/25, 25/23 e 25/18.

Além da vaga na decisão do Sul-Americano, o time garante também sua presença no Mundial de Clubes deste ano, em local e data a serem definidos. O Osasco chegou à final da competição continental com uma campanha invicta e nenhum set perdido.

Como foi a semifinal do Sul-Americano de vôlei?

1º set

Ambos os times entraram em bom ritmo na partida, e o San Martín foi o primeiro a abrir, no 3 a 1. A equipe, com brilho da oposta Adeola, se manteve na frente, mas sempre com o Osasco em seu retrovisor. O time paulista virou no oitavo ponto, em ace de Maira. Com um 10 a 8 adverso, Guilherme Schmitz, técnico brasileiro do time peruano, parou o jogo pela primeira vez. Após isso, o San Martín assumiu a frente no 11 a 10, se valendo de erros do adversário e de um bloqueio bem encaixado.

A partir daí, a parcial seguiu equilibrada, com os dois elencos apresentando bom volume de jogo e garra nas defesas. Além disso, os bloqueios também foram a marca do primeiro set, incluindo um simples da levantadora osasquense Jenna Gray. O time paulista espaçou no 21 a 19, mas Mayhara foi para o saque e errou, impedindo a sequência e levando o empate. A parcial teve fim apenas no 27 a 25, quando o Osasco venceu com mais um ponto de bloqueio de Jenna Gray - o seu terceiro.

2º set

O segundo set começou em grande estilo para o Osasco, com um ponto de bloqueio de Mayhara e um de segunda da Jenna Gray. Com boas jogadas de ambos os lados, o início da parcial foi acirrado, e as equipes se alternaram à frente do placar. O time brasileiro abriu no 6 a 4, mas logo levou o empate, impulsionado por bons ataques da central Scherer.

Osasco x San Martín na semifinal do Sul-Americano de vôlei (Foto: Carolina Oliveira)

Assim como aconteceu na primeira parcial, a segunda seguiu tendo o equilíbrio como marca, pautado em ataques eficientes de ambos os lados e no esforço do setor defensivo. O Osasco construiu uma vantagem no 18 a 16, mas, novamente, não conseguiu manter sequência e levou o empate. Assim, no 19 a 19, Luizomar pediu tempo técnico e, após isso, viu o San Martín passar à frente. Em uma reta final tensa, quem se deu melhor foi o Osasco. A equipe venceu por 25 a 23, em ponto de ataque de Bianca Cugno.

3º set

Ao contrário dos outros sets, o Osasco espaçou logo no início do terceiro. Em ponto de bloqueio de Larissa, o time abriu 5 a 2. O San Martín encostou, mas a resistência osasquense impediu que a equipe chegasse ao empate. Assim, o time brasileiro ampliou a vantagem e construiu a maior diferença do jogo até então, no 11 a 6, distância essa que foi cada vez mais aumentada.

O bom volume de jogo brasileiro, aliado à eficiência dos ataques de Caitie Baird e Bianca Cugno, principalmente, levaram o Osasco a carimbar sua vaga na final do Sul-Americano. A equipe fechou a terceira parcial em 25 a 18.

O que vem por aí?

O Osasco espera o vencedor entre Sesi Bauru e Alianza Lima para conhecer seu adversário da decisão do Sul-Americano. A final acontece neste domingo (22), às 17h (de Brasília). Já a disputa do terceiro lugar está marcada para as 15h (de Brasília).

