Sesi Bauru vence Alianza Lima e avança à decisão do Sul-Americano de vôlei

Na noite deste sábado (20), o Sesi Bauru cravou seu nome na decisão do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino, em Lima, no Peru. No Ginásio Lucha Fuentes, o time brasileiro superou a pressão da torcida local e bateu o peruano Alianza Lima por 3 sets a 0, nas parciais 25/12, 25/20 e 28/26.

continua após a publicidade

➡️ Veja os lances da partida

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A final da competição continental será 100% brasileira, entre Sesi Bauru e Osasco. Mais cedo, a equipe osasquense superou o peruano Universidad San Martín, treinado pelo brasileiro Guilherme Schimtz, por 3 sets a 0 (27/25, 25/23 e 25/18).

➡️ Osasco bate time peruano e está na final do Sul-Americano de vôlei

Como foi a semifinal do Sul-Americano?

1º set

O Sesi Bauru impôs o ritmo do início da partida, com ótima atuação da oposta Bruna. Assim, a equipe abriu 12 a 1, sem encontrar resistência do Alianza Lima. O time brasileiro se valeu da boa distribuição de Dani Lins e da eficiência de suas atacantes para, de forma tranquila, ampliar ainda mais a vantagem. Assim, o Sesi Bauru fechou a primeira parcial em 25 a 12, em bloqueio da central Mayany.

continua após a publicidade

2º set

Na segunda parcial, o Alianza Lima melhorou, e seu início foi equilibrado no placar. No entanto, logo o Sesi Bauru voltou a descolar e chegou ao 6 a 3 em um rally disputado que terminou com mais um ponto de Mayany pelo meio. A equipe paulista passou a cometer mais erros, o que favoreceu uma tentativa de reação peruana. O Alianza chegou a diminuir a diferença para três pontos, no 15 a 12. Porém, o Sesi Bauru, mesmo que em um ritmo menor, controlou a reta final do set e venceu por 25 a 20.

Sesi Bauru venceu Alianza Lima na semifinal do Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/FPV)

3º set

No início da terceira parcial, o Sesi Bauru viu o Alianza Lima abrir 3 a 1, vantagem essa que ainda não havia acontecido na partida até então. A equipe logo chegou ao empate, mas a parcial seguiu acirrada no placar, que constantemente estava empatado. O time peruano, empurrado pela torcida, abriu distância no 10 a 8, e Luizomar pediu tempo técnico.

continua após a publicidade

Na volta, o Alianza Lima seguiu na frente, e o Sesi Bauru chegou ao empate no 13º ponto, em ataque para fora do adversário. Após isso, com boa atuação dos bloqueios, a equipe paulista virou. Sem tranquilidade, as visitantes viram o Alianza Lima virar no 21 a 20, momento em que a torcida explodiu. A reta final foi tensa, e quem se deu melhor foi o Sesi Bauru, contando com pontos de bloqueio de Mayany e erros do adversário em momentos importantes. Assim, o time brasileiro fechou o set em 28 a 26, garantindo sua vaga na final do Sul-Americano.

O que vem por aí?

Na decisão do Sul-Americano, o Sesi Bauru enfrentará o Osasco em uma final 100% brasileira. O confronto acontece às 19h (de Brasília) deste domingo (22). Já na disputa pelo terceiro lugar, os peruanos Universidad San Martín e Alianza Lima medem forças um pouco mais cedo, às 16h45 (de Brasília).

+Aposte no título do seu time no Sul-Americano

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.