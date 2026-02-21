menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Confira horários e onde assistir às semifinais do Sul-Americano de vôlei

Partida acontecem neste sábado (20), com Osasco e Sesi Bauru na disputa

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/02/2026
05:30
Osasco está na semifinal do Sul-Americano de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira)
imagem cameraOsasco está na semifinal do Sul-Americano de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira)
  • Matéria
  • Mais Notícias

As semifinais do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino vão agitar o Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru. Neste sábado (21), em busca de uma vaga na grande final, o Osasco enfrenta o Universidad San Martín às 19h (de Brasília), e o Sesi Bauru mede forças com o Alianza Lima a partir das 21h30 (de Brasília). Ambos os duelos têm transmissão do Sportv. O Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Sesi Bauru garante vaga na semifinal do Sul-Americano de vôlei

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A importância de chegar à final é ainda maior do que a briga pelo troféu do Sul-Americano em si, já que os dois finalistas garantem vaga no Mundial de Clubes deste ano. Segundo o regulamento da competição continental, os nove times participantes foram divididos em três chaves. Destes, os três primeiros colocados e o melhor segundo garantiram vaga na fase eliminatória. 

Sesi Bauru está nas semifinais do Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/ FPV)
Sesi Bauru está nas semifinais do Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/ FPV)

Confira a classificação final da fase de grupos

Grupo A

    1.
  1. Alianza Lima (PER) - 6 pontos
    2. 2.
  2. Universidad San Martín (PER) - 3 pontos
    3. 3.
  3. Banco República (URU) - 0 pontos

Grupo B

    1.
  1. Osasco (BRA) - 6 pontos
    2. 2.
  2. Boston College (CHI) - 3 pontos
    3. 3.
  3. Olympic (BOL) - 0 pontos

Grupo C

    1.
  1. Sesi Bauru (BRA) - 6 pontos
    2. 2.
  2. Regatas Lima (PER) - 3 pontos
    3. 3.
  3. Deportivo de Alto Rendimento (EQU) - 0 pontos

➡️ Osasco vence a segunda e avança à semifinal do Sul-Americano de vôlei

Horários e onde assistir às semifinais do Sul-Americano de vôlei

  • Osasco (BRA) x Universidad San Martín (PER) - 19h (de Brasília) - Sportv 2
  • Alianza Lima (PER) x Sesi Bauru (BRA) - 21h30 (de Brasília) - Sportv 2

+Aposte na vitória do seu time no Sul-Americano
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias