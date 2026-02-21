Confira horários e onde assistir às semifinais do Sul-Americano de vôlei

As semifinais do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino vão agitar o Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru. Neste sábado (21), em busca de uma vaga na grande final, o Osasco enfrenta o Universidad San Martín às 19h (de Brasília), e o Sesi Bauru mede forças com o Alianza Lima a partir das 21h30 (de Brasília). Ambos os duelos têm transmissão do Sportv. O Lance! acompanha em tempo real.

A importância de chegar à final é ainda maior do que a briga pelo troféu do Sul-Americano em si, já que os dois finalistas garantem vaga no Mundial de Clubes deste ano. Segundo o regulamento da competição continental, os nove times participantes foram divididos em três chaves. Destes, os três primeiros colocados e o melhor segundo garantiram vaga na fase eliminatória.

Sesi Bauru está nas semifinais do Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/ FPV)

Confira a classificação final da fase de grupos

Grupo A

1 . Alianza Lima (PER) - 6 pontos 2 . Universidad San Martín (PER) - 3 pontos 3 . Banco República (URU) - 0 pontos

Grupo B

1 . Osasco (BRA) - 6 pontos 2 . Boston College (CHI) - 3 pontos 3 . Olympic (BOL) - 0 pontos

Grupo C

1 . Sesi Bauru (BRA) - 6 pontos 2 . Regatas Lima (PER) - 3 pontos 3 . Deportivo de Alto Rendimento (EQU) - 0 pontos

Horários e onde assistir às semifinais do Sul-Americano de vôlei

Osasco (BRA) x Universidad San Martín (PER) - 19h (de Brasília) - Sportv 2

Alianza Lima (PER) x Sesi Bauru (BRA) - 21h30 (de Brasília) - Sportv 2

