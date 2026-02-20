Sorocaba conquista primeira vitória da história na Superliga Feminina
Em duelo direto na briga contra o rebaixamento, equipe superou o Tijuca por 3 sets a 2
A noite desta sexta-feira (20) foi histórica para o Sorocaba, time do interior paulista que disputa a Superliga Feminina A de forma inédita. Em casa, no Ginásio do Sesi, a equipe superou o Tijuca por 3 sets a 2 (25/23, 20/25, 25/17, 15/25 e 15/12) e marcou a primeira vez que ganhou uma partida na elite do voleibol nacional. O duelo foi válido pela 18º rodada da competição, a sétima do returno.
Camilly Salomé foi premiada com o Troféu VivaVôlei. A ponteira marcou 17 pontos, todos de ataque, essenciais para o feito sorocabense. No entanto, a maior pontuadora foi Ariele, do Tijuca. A também oposta colocou a bola no chão 20 vezes.
O confronto foi um duelo direto na luta contra o rebaixamento e a reedição da final da Superliga B 24/25. Caso o Tijuca vencesse por 3 a 0 ou 3 a 1, sairia do Z-2. No entanto, com a derrota, a equipe segue na penúltima posição, com 12 pontos. Já o Sorocaba continua na lanterna, com seis pontos e uma vitória após 18 jogos disputados.
Próximos compromissos das equipes
O Sorocaba volta à quadra no dia 5 de março, em duelo contra o Brasília, às 18h30 (de Brasília). Já o Tijuca enfrenta o Mackenzie nos mesmos dia e horário.
Outro resultado do dia na Superliga Feminina
- Barueri 0 x 3 Fluminense (25/15, 25/18 e 25/21)
- Mackenzie 0 x 3 Praia Clube (25/18, 25/21 e 25/20)
