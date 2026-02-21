AO VIVO: Siga Osasco x San Martín na semifinal do Sul-Americano de vôlei
Partida tem início às 19h (de Brasília); Os finalistas do Sul-Americano garantem vaga no Mundial de Clubes
- Matéria
- Mais Notícias
Neste sábado (21), o Osasco volta à quadra do Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, em busca de uma vaga na final do Sul-Americano de vôlei. A equipe paulista mede forças com o Universidad San Martín, time da casa. O duelo tem início às 19h (de Brasília) e é transmitido pelo Sportv 4. Acompanhe em tempo real com o Lance!
Relacionadas
➡️ Osasco vence a segunda e avança à semifinal do Sul-Americano de vôlei
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Acompanhe o jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
1º set - Osasco 23 x 22 San Martín
- Bianca Cugno explorando o bloqueio!
- Erro de saque de Mayhara
- Show de bloqueios na primeira parcial!
- Bloqueio simples da levantadora Jenna Gray!
- Parcial segue equilibrada
- Bianca Cugno para no bloqueio!
- Fernanda Tomé medalha ponteira do Osasco!
- San Martín empata no 11º ponto. Tudo igual novamente
- Mais um de Caitie Baird! Dessa vez, na paralela
- Guilherme Schmitz, técnico do San Martín, para o jogo pela primeira vez
- Caitie Baird na inteligência! Ponteira encaixa no meio da quadra
- Ace de Maira! Osasco vira no 8 a 7
- Bianca Cugno, pela saída de rede, marca o sexto do Osasco
- Que paralela de Adeola!
- San Martín abre 3 a 1 no placar
- Erro de saque de Mayhara
- San Martín começa com o saque e marca o primeiro ponto do jogo!
- Começa o jogo!
- Pré-jogo: Aquecimento finalizado! Jogadoras sendo apresentadas.
- Pré-jogo: O Universidad San Martín é comandado pelo brasileiro Guilherme Schmitz, que liderou o Fluminense na melhor campanha de sua história na Superliga. ➡️ Guilherme Schmitz: de uma temporada histórica no Fluminense ao vôlei peruano
O Osasco avançou à decisão de forma invicta, como primeiro do Grupo A. Já o San Martín, treinado pelo brasileiro Guilherme Scgmitz, chegou à final como o melhor segundo colocado, na mesma chave. A equipe peruana somou três pontos. No Sul-Americano, os nove times participantes foram divididos em três chaves. Destes, os três primeiros e o melhor segundo garantiram vaga na fase eliminatória
A outra semifinal também será um Brasil x Peru. A vaga restante na final será decidida entre Sesi Bauru e Alianza Lima, logo em seguida, às 21h30 (de Brasília). A importância de chegar à decisão é ainda maior do que a briga pelo troféu do Sul-Americano em si, já que os dois finalistas garantem vaga no Mundial de Clubes deste ano.
➡️ Guilherme Schmitz: de uma temporada histórica no Fluminense ao vôlei peruano
+Aposte na vitória do seu time no Sul-Americano
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Osasco x Universidad San Martín na semifinal do Sul-Americano de vôlei
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru
👁️ Onde assistir: Sportv 4
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias