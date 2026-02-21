menu hamburguer
Vôlei

AO VIVO: Siga Osasco x San Martín na semifinal do Sul-Americano de vôlei

Partida tem início às 19h (de Brasília); Os finalistas do Sul-Americano garantem vaga no Mundial de Clubes

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/02/2026
18:35
Atualizado há 2 minutos
Osasco na fase de grupos do Sul-Americano de vôlei (Foto: Carolina Oliveira)
imagem cameraOsasco na fase de grupos do Sul-Americano de vôlei (Foto: Carolina Oliveira)
Neste sábado (21), o Osasco volta à quadra do Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, em busca de uma vaga na final do Sul-Americano de vôlei. A equipe paulista mede forças com o Universidad San Martín, time da casa. O duelo tem início às 19h (de Brasília) e é transmitido pelo Sportv 4. Acompanhe em tempo real com o Lance!

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

1º set - Osasco 23 x 22 San Martín

  • Bianca Cugno explorando o bloqueio!
  • Erro de saque de Mayhara
  • Show de bloqueios na primeira parcial!
  • Bloqueio simples da levantadora Jenna Gray!
  • Parcial segue equilibrada
  • Bianca Cugno para no bloqueio!
  • Fernanda Tomé medalha ponteira do Osasco!
  • San Martín empata no 11º ponto. Tudo igual novamente
  • Mais um de Caitie Baird! Dessa vez, na paralela
  • Guilherme Schmitz, técnico do San Martín, para o jogo pela primeira vez
  • Caitie Baird na inteligência! Ponteira encaixa no meio da quadra
  • Ace de Maira! Osasco vira no 8 a 7
  • Bianca Cugno, pela saída de rede, marca o sexto do Osasco
  1. Que paralela de Adeola!
  • San Martín abre 3 a 1 no placar
  • Erro de saque de Mayhara
  • San Martín começa com o saque e marca o primeiro ponto do jogo!
  • Começa o jogo!
  • Pré-jogo: Aquecimento finalizado! Jogadoras sendo apresentadas.
  1. Pré-jogo: O Universidad San Martín é comandado pelo brasileiro Guilherme Schmitz, que liderou o Fluminense na melhor campanha de sua história na Superliga. ➡️ Guilherme Schmitz: de uma temporada histórica no Fluminense ao vôlei peruano
Osasco está na semifinal do Sul-Americano de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira)
Osasco está na semifinal do Sul-Americano de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira)

O Osasco avançou à decisão de forma invicta, como primeiro do Grupo A. Já o San Martín, treinado pelo brasileiro Guilherme Scgmitz, chegou à final como o melhor segundo colocado, na mesma chave. A equipe peruana somou três pontos. No Sul-Americano, os nove times participantes foram divididos em três chaves. Destes, os três primeiros e o melhor segundo garantiram vaga na fase eliminatória

A outra semifinal também será um Brasil x Peru. A vaga restante na final será decidida entre Sesi Bauru e Alianza Lima, logo em seguida, às 21h30 (de Brasília). A importância de chegar à decisão é ainda maior do que a briga pelo troféu do Sul-Americano em si, já que os dois finalistas garantem vaga no Mundial de Clubes deste ano.

➡️ Guilherme Schmitz: de uma temporada histórica no Fluminense ao vôlei peruano

Osasco x Universidad San Martín na semifinal do Sul-Americano de vôlei

📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru
👁️ Onde assistir: Sportv 4

