AO VIVO: Siga Osasco x San Martín na semifinal do Sul-Americano de vôlei

Neste sábado (21), o Osasco volta à quadra do Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, em busca de uma vaga na final do Sul-Americano de vôlei. A equipe paulista mede forças com o Universidad San Martín, time da casa. O duelo tem início às 19h (de Brasília) e é transmitido pelo Sportv 4. Acompanhe em tempo real com o Lance!

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

1º set - Osasco 23 x 22 San Martín

Bianca Cugno explorando o bloqueio!

Erro de saque de Mayhara

Show de bloqueios na primeira parcial!

Bloqueio simples da levantadora Jenna Gray!

Parcial segue equilibrada

Bianca Cugno para no bloqueio!

Fernanda Tomé medalha ponteira do Osasco!

San Martín empata no 11º ponto. Tudo igual novamente

Mais um de Caitie Baird! Dessa vez, na paralela

Guilherme Schmitz, técnico do San Martín, para o jogo pela primeira vez

Caitie Baird na inteligência! Ponteira encaixa no meio da quadra

Ace de Maira! Osasco vira no 8 a 7

Bianca Cugno, pela saída de rede, marca o sexto do Osasco

Que paralela de Adeola!

San Martín abre 3 a 1 no placar

Erro de saque de Mayhara

San Martín começa com o saque e marca o primeiro ponto do jogo!

Começa o jogo!

Pré-jogo: Aquecimento finalizado! Jogadoras sendo apresentadas.

Pré-jogo: O Universidad San Martín é comandado pelo brasileiro Guilherme Schmitz, que liderou o Fluminense na melhor campanha de sua história na Superliga.

Osasco está na semifinal do Sul-Americano de Vôlei (Foto: Carolina Oliveira)

O Osasco avançou à decisão de forma invicta, como primeiro do Grupo A. Já o San Martín, treinado pelo brasileiro Guilherme Scgmitz, chegou à final como o melhor segundo colocado, na mesma chave. A equipe peruana somou três pontos. No Sul-Americano, os nove times participantes foram divididos em três chaves. Destes, os três primeiros e o melhor segundo garantiram vaga na fase eliminatória

A outra semifinal também será um Brasil x Peru. A vaga restante na final será decidida entre Sesi Bauru e Alianza Lima, logo em seguida, às 21h30 (de Brasília). A importância de chegar à decisão é ainda maior do que a briga pelo troféu do Sul-Americano em si, já que os dois finalistas garantem vaga no Mundial de Clubes deste ano.

Osasco x Universidad San Martín na semifinal do Sul-Americano de vôlei

📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru

👁️ Onde assistir: Sportv 4