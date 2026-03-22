Vôlei

Gabi Guimarães retorna de lesão e é eleita MVP na semifinal da Liga Italiana

A brasileira sofreu uma lesão na costela no início de março

Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/03/2026
13:13
Gabi Guimarães é MVP da semifinal da Liga Italiana (Foto: Reprodução)
imagem cameraGabi Guimarães é MVP da semifinal da Liga Italiana (Foto: Reprodução)
Após 20 dias afastada das quadras, a ponteira Gabi Guimarães voltou para consagrar a vitória do Conegliano sobre o Novara para abrir 2 a 0, na série melhor de cinco jogos, da semifinal da Liga Italiana. A brasileira fez 16 pontos e foi eleita a MVP da partida.

A vitória foi tranquila, por 3 a 0 com parciais de 25/12, 25/21 e 25/17, e a ponteira começou como titular. Além de Gabi, destaque para as atuações de Isabelle Haak com 15 pontos e Zhu Ting com 10.

No primeiro jogo da série, o Conegliano venceu por 3 a 2 e agora está perto de garantir a classificação para a final da Liga Italiana. O terceiro jogo da série será na terça-feira (24) às 16h30 no horário de Brasília com transmissão da VBTV.

Lesão de Gabi Guimarães

A camisa 10 estava sem jogar após um choque com Zhu Ting em uma das partidas das quartas de final contra o Busto Arsizio no início do mês de março. Ela saiu de quadra com dores na costela, mas os exames de imagem não apontaram qualquer tipo de lesão grave. A ponteira ficou 20 dias sem jogar e fazendo fisioterapia para se recuperar.

