Fluminense quebra invencibilidade do Flamengo na Superliga Feminina

O novo capítulo da rivalidade entre Flamengo e Fluminense terminou com um final feliz para os torcedores tricolores presentes no Maracanãzinho. Neste domingo (11), o time das Laranjeiras superou o líder da Superliga Feminina por 3 sets a 2, com parciais de 16/15, 25/20, 25/22, 14/25 e 15/8. Esta é a primeira derrota rubro-negra na atual temporada.

Com o resultado, o Rubro-Negro enfrenta sua primeira derrota em 13 partidas disputadas. A equipe soma 34 pontos, cinco a frente do Minas, que ocupa a segunda posição da tabela na Superliga Feminina.

Já o Fluminense está na briga pelo G-8, que garante vaga nos playoffs da competição. A equipe sobe para a quinta colocação, com nove vitórias e quatro derrotas. Agora, o time soma 21 pontos e empata com o Sesi Vôlei Bauru, que cai na tabela. O Tricolor chegava ao confronto após perder para o Maringá pela primeira vez na história.

Foram necessárias mudanças para superar o revés contra a equipe paranaense da última terça-feira (6), como destacado por Ariane. A ponteira tricolor foi a maior pontuadora da partida, com 31 pontos, e recebeu o Troféu VivaVôlei. Em entrevista pós-jogo, ela analisou ainda a semana de preparação da equipe para enfrentar o Flamengo.

— Como eu sempre falo, é um clássico, e o jogo é jogado. A gente veio de um jogo não muito agradável na rodada anterior com muito erros. O nosso foco essa semana foi justamente diminuir a quantidade de erros, porque a gente sabia que teria uma grande equipe do outro lado. Uma equipe que estava invicta na competição, e a gente deixou o nosso melhor. A gente fez o que aquilo que nosso nome carrega: o time de Guerreiras — disse Ariane.

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Flamengo volta à quadra nesta sexta-feira (16), às 18h30 (de Brasília) contra o Praia Clube. Já o Fluminense enfrenta o Gerdau Minas, no dia seguinte, às 21h (de Brasília).