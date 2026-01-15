menu hamburguer
CBV anuncia parceria para ampliar formação acadêmica do vôlei nacional

Confederação Brasileira de Voleibol quer investir na base teórica da categoria

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
16:22
Brasil x Alemanha na VNL feminina (foto: divulgação CBV)
imagem cameraVoleibol brasileiro busca crescimento dentro e fora das quadras
A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e o Centro Universitário UniFECAF firmaram uma parceria para ampliar o acesso à formação acadêmica de profissionais do vôlei. O acordo envolve a oferta de bolsas de estudo, programas de estágio e intercâmbios, conectando o ambiente educacional ao ecossistema esportivo da modalidade no Brasil.

A iniciativa contempla cursos de graduação, pós-graduação e especialização. O foco da parceria está nos atletas, nos técnicos, nos árbitros e nos colaboradores das federações estaduais, dos clubes da Superliga e da própria CBV.

Além da concessão de bolsas, o acordo prevê a participação de estudantes da UniFECAF em projetos, eventos e competições organizados pela confederação. Estão incluídas também atividades nacionais e internacionais, relacionando formação acadêmica e prática profissional no esporte.

Dizem os envolvidos

Do ponto de vista estratégico, a CBV trata a educação como um ativo estrutural para a profissionalização do voleibol. Segundo Henrique Netto, diretor comercial, de marketing e de novos negócios da entidade, a parceria fortalece este posicionamento.

- A parceria veio na hora certa. Queremos capacitar e especializar profissionais ligados ao ambiente do voleibol. A educação é um dos pilares do nosso trabalho, e essa parceria é de extrema importância para o esporte - afirmou o dirigente, antes de completar:

- Vamos ter uma série de ações desenvolvidas em conjunto, como oportunidades de estágio e intercâmbio em grandes eventos internacionais, além das ativações comerciais.

Para a universidade, o acordo também funciona como uma plataforma de posicionamento junto ao esporte de alto rendimento. Marcel Gama, CEO da instituição, destaca a relação direta entre educação, método e performance.

- Entramos no voleibol porque ele traduz o que acreditamos como instituição: estratégia sem execução não gera resultado - lembrou. E emendou:

- O esporte ensina método, disciplina e tomada de decisão sob pressão, exatamente o que o mercado exige. Nosso papel é mostrar que a educação é o caminho para quem quer assumir protagonismo profissional.

Brasil x Irã, pela VNL masculina (foto: CBV)
CBV anuncia parceria para ampliar formação acadêmica do vôlei nacional (foto: CBV)

