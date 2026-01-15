A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e o Centro Universitário UniFECAF firmaram uma parceria para ampliar o acesso à formação acadêmica de profissionais do vôlei. O acordo envolve a oferta de bolsas de estudo, programas de estágio e intercâmbios, conectando o ambiente educacional ao ecossistema esportivo da modalidade no Brasil.

A iniciativa contempla cursos de graduação, pós-graduação e especialização. O foco da parceria está nos atletas, nos técnicos, nos árbitros e nos colaboradores das federações estaduais, dos clubes da Superliga e da própria CBV.

Além da concessão de bolsas, o acordo prevê a participação de estudantes da UniFECAF em projetos, eventos e competições organizados pela confederação. Estão incluídas também atividades nacionais e internacionais, relacionando formação acadêmica e prática profissional no esporte.

Dizem os envolvidos

Do ponto de vista estratégico, a CBV trata a educação como um ativo estrutural para a profissionalização do voleibol. Segundo Henrique Netto, diretor comercial, de marketing e de novos negócios da entidade, a parceria fortalece este posicionamento.

- A parceria veio na hora certa. Queremos capacitar e especializar profissionais ligados ao ambiente do voleibol. A educação é um dos pilares do nosso trabalho, e essa parceria é de extrema importância para o esporte - afirmou o dirigente, antes de completar:

- Vamos ter uma série de ações desenvolvidas em conjunto, como oportunidades de estágio e intercâmbio em grandes eventos internacionais, além das ativações comerciais.

Para a universidade, o acordo também funciona como uma plataforma de posicionamento junto ao esporte de alto rendimento. Marcel Gama, CEO da instituição, destaca a relação direta entre educação, método e performance.

- Entramos no voleibol porque ele traduz o que acreditamos como instituição: estratégia sem execução não gera resultado - lembrou. E emendou:

- O esporte ensina método, disciplina e tomada de decisão sob pressão, exatamente o que o mercado exige. Nosso papel é mostrar que a educação é o caminho para quem quer assumir protagonismo profissional.