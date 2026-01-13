Flamengo fará 'tour' no Nordeste pela Superliga Feminina

Nesta segunda-feira (12), o atual líder Sesc RJ Flamengo teve dois de seus jogos do returno da Superliga Feminina de vôlei com sedes alteradas, a pedido dos times mandantes. Assim, os torcedores do Rubro-Negro espalhados pela região Nordeste terão a chance de torcer pela equipe de perto.

continua após a publicidade

➡️ Minas supera Barueri e se aproxima do líder Flamengo na Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O duelo entre Brasília e Flamengo acontecerá no Ginásio Castelinho, em São Luís, capital do Maranhão. O confronto está marcado para o dia 6 de fevereiro, às 19h (de Brasília) e é válido pela quinta rodada do returno da Superliga Feminina.

A outra partida que teve sua sede alterada foi Sorocaba x Flamengo. Agora, o jogo será disputado no Recife, em Pernambuco. Os times se enfrentarão no Ginásio Geraldão, no dia 19 de março, às 21h (de Brasília), pela penúltima rodada da fase de pontos corridos da competição.

continua após a publicidade

Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

A "descentralização de jogos da cidade-sede do clube" é permitida no regulamento da Superliga. Dentre as obrigações da equipe que alteram a sede, estão assumir os custos de logística do time visitante, da arbitragem e dos representantes da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) que estarão presentes, além do delegado técnico da partida. Antes da confirmação da mudança, o adversário é consultado quanto à aprovação ou não da possível alteração.

Próximo compromisso do Flamengo na Superliga Feminina

No último domingo (11), o Rubro-Negro sofreu a sua primeira derrota na competição, para o rival Fluminense, no Maracanãzinho. Com a vitória por sets diretos do segundo colocado Minas, na segunda-feira (12), o Flamengo vê a sua liderança ameaçada, por apenas dois pontos de diferença.

continua após a publicidade

A equipe vai em busca de recuperação no duelo fora de casa contra o Praia Clube, atual terceiro colocado da tabela da Superliga. O confronto acontece às 18h30 (de Brasília) desta sexta-feira (16).

➡️ Brasil terá dois representantes no Sul-Americano feminino de vôlei; confira detalhes