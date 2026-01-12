menu hamburguer
Minas supera Barueri e se aproxima do líder Flamengo na Superliga Feminina

Vitória foi por sets diretos, em partida válida pela 13ª rodada da competição

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/01/2026
20:49
Minas vence Sesi Bauru na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
imagem cameraMinas na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
Nesta segunda-feira (12), em duelo válido pela 13ª rodada da Superliga Feminina de vôlei, o Minas venceu o Barueri por 3 sets a 0, reencontrando o caminho de triunfos na competição. A vitória foi por 3 sets a 0, nas parciais 25/18, 25/23 e 25/20. O jogo aconteceu na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).

Maria Khaletskaya foi premiada com o Troféu VivaVôlei. A oposta marcou 14 pontos, sendo 10 de ataque e quatro de bloqueio. Já a maior pontuadora da partida foi a ponteira Aline Segato, do Barueri, com 16 acertos.

O triunfo aproxima a equipe mineira do Sesc RJ Flamengo, primeiro colocado da Superliga. O Minas aparece na segunda posição com 32 pontos, apenas dois a menos que o líder, que sofreu sua primeiro derrota no campeonato neste domingo (11), para o Fluminense. Já o Barueri é o nono colocado, com 12 pontos, e briga por uma vaga nos playoffs.

Minas na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
Minas na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Como foi o jogo?

A partida começou equilibrada. Apesar de o Barueri ter sido o primeiro a conseguir construiu uma vantagem no placar, o Minas se recuperou na metade do set e chegou ao empate no 15º ponto. Após isso, ditou o ritmo da parcial e saiu vencedora por 25 a 18.

Já o segundo set teve contornos mais acirrados. Na reta final, o time mineiro abriu 23 a 20, mas viu o adversário chegar ao empate. No entanto, o Minas, time da casa, se recuperou e fechou a parcial no 25 a 23.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Para garantir a vitória, o Minas impôs seu domínio no terceiro set e venceu por 25 a 20, garantindo mais três pontos na Superliga.

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Minas volta à quadra neste sábado (17), em duelo contra o Fluminense, às 21h (de Brasília). Já o Barueri enfrenta o Sesi Bauru na sexta (16), também às 21h (de Brasília).

