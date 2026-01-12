Minas supera Barueri e se aproxima do líder Flamengo na Superliga Feminina

Nesta segunda-feira (12), em duelo válido pela 13ª rodada da Superliga Feminina de vôlei, o Minas venceu o Barueri por 3 sets a 0, reencontrando o caminho de triunfos na competição. A vitória foi por 3 sets a 0, nas parciais 25/18, 25/23 e 25/20. O jogo aconteceu na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).

Maria Khaletskaya foi premiada com o Troféu VivaVôlei. A oposta marcou 14 pontos, sendo 10 de ataque e quatro de bloqueio. Já a maior pontuadora da partida foi a ponteira Aline Segato, do Barueri, com 16 acertos.

O triunfo aproxima a equipe mineira do Sesc RJ Flamengo, primeiro colocado da Superliga. O Minas aparece na segunda posição com 32 pontos, apenas dois a menos que o líder, que sofreu sua primeiro derrota no campeonato neste domingo (11), para o Fluminense. Já o Barueri é o nono colocado, com 12 pontos, e briga por uma vaga nos playoffs.

Minas na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Como foi o jogo?

A partida começou equilibrada. Apesar de o Barueri ter sido o primeiro a conseguir construiu uma vantagem no placar, o Minas se recuperou na metade do set e chegou ao empate no 15º ponto. Após isso, ditou o ritmo da parcial e saiu vencedora por 25 a 18.

Já o segundo set teve contornos mais acirrados. Na reta final, o time mineiro abriu 23 a 20, mas viu o adversário chegar ao empate. No entanto, o Minas, time da casa, se recuperou e fechou a parcial no 25 a 23.

Para garantir a vitória, o Minas impôs seu domínio no terceiro set e venceu por 25 a 20, garantindo mais três pontos na Superliga.

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Minas volta à quadra neste sábado (17), em duelo contra o Fluminense, às 21h (de Brasília). Já o Barueri enfrenta o Sesi Bauru na sexta (16), também às 21h (de Brasília).