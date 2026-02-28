AO VIVO: Osasco e Minas se enfrentam pela decisão da Copa Brasil de Vôlei Feminino

Osasco São Cristóvão Saúde e Gerdau Minas entram em quadra neste sábado (28) às 21h (horário de Brasília) para decidir o título da Copa Brasil de Vôlei Feminino. O confronto, que reúne duas das camisas mais pesadas da modalidade, promete parar o ginásio com um duelo repleto de estrelas e rivalidade histórica.

Times Placar 1º SET Osasco São Cristóvão Saúde 1 25 Gerdau Minas 0 23

Como chegam os times para a final da Copa Brasil de Vôlei Feminino?

Atual campeão do torneio, o Osasco chega à decisão com a moral elevada. Nas quartas de final, a equipe de Luizomar de Moura precisou de resiliência para bater o Fluminense por 3 sets a 2. Já na semifinal, o time deu uma demonstração de força ao atropelar o arquirrival Sesc Flamengo por 3 sets a 0, carimbando o passaporte para defender seu trono.

Osasco venceu o Sesc RJ Flamengo nas semifnais da Copa Brasil de vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

O Gerdau Minas, por sua vez, busca retomar o topo da Copa Brasil com uma campanha consistente. Nas quartas, venceu o Unilife Maringá sem sustos por 3 sets a 0. Na semifinal, o desafio foi o clássico mineiro contra o Dentil Praia Clube, onde as comandadas de Nicola Negro levaram a melhor por 3 sets a 1, mostrando grande volume de jogo e poder de decisão.

Minas encara o Osasco na final da Copa Brasil de Vôlei Feminino (Foto: Divulgação/ CBV)

O duelo carrega um ingrediente especial: o histórico recente. Na última edição da Copa Brasil, Osasco e Minas se enfrentaram na semifinal, e o time paulista levou a melhor em um jogo épico de cinco sets (3 a 2), eliminando as mineiras antes de conquistar o título. Agora, o Minas tem a chance da revanche no palco mais importante, enquanto o Osasco tenta manter a hegemonia.

Informações de Osasco x Minas na final da Copa Brasil

🗓️ Data e horário: Sábado, 28 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná.

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir no Sportv