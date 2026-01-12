menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Brasil terá dois representantes no Sul-Americano feminino de vôlei; confira detalhes

Competição acontecerá em fevereiro, no Peru

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/01/2026
16:45
Osasco retornou ao pódio do Mundial de Clubes
imagem cameraOsasco retornou ao pódio do Mundial de Clubes (Foto: Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A edição 2026 do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei acontecerá entre os dias 18 e 22 de fevereiro. O campeonato volta ao Peru após 13 anos, desta vez, em Lima. No último sábado (10), Gino Vegas, presidente da Federação Peruana da modalidade, confirmou os times que participarão do torneio.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Fluminense quebra invencibilidade do Flamengo na Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Entre os nove times anunciados, os representantes brasileiros serão Osasco e Sesi Bauru. As duas equipes protagonizaram a final da Superliga 24/25, que teve a vitória da equipe osasquense. O Osasco, inclusive, já foi quatro vezes campeão do Sul-Americano, sendo a conquista mais recente em 2012. Já o Sesi Bauru tem apenas um título, em 2014.

Confira a lista completa dos times que brigarão pelo título do Sul-Americano:

  1. Brasil: Osasco e Sesi Bauru
  2. Bolívia: Olympic
  3. Chile: Boston College
  4. Equador: Club de Alto Rendimento
  5. Peru: Alianza Lima, Regatas Lima e Universidad San Martín
  6. Uruguai: Banco República
Sesi-Bauru venceu o Barueri no jogo 1 da final (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)
Sesi Bauru na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Formato de disputa do Sul-Americano feminino de vôlei

Os times são divididos em duas chaves e, dentro de cada uma, todos se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os dois primeiros colocados avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. A competição serve como meio de classificação para o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Em 2024, o Sul-Americano de vôlei aconteceu em Belo Horizonte (MG) e terminou com o título do Praia Clube, que superou o peruano Alianza Lima na final. O Brasil é o país que mais teve representantes no lugar mais alto do pódio, somando 31 ocasiões.

➡️ Praia Clube vence o Goiás e se mantém no 'pódio' da Superliga Masculina

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias