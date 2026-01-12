A edição 2026 do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei acontecerá entre os dias 18 e 22 de fevereiro. O campeonato volta ao Peru após 13 anos, desta vez, em Lima. No último sábado (10), Gino Vegas, presidente da Federação Peruana da modalidade, confirmou os times que participarão do torneio.

Entre os nove times anunciados, os representantes brasileiros serão Osasco e Sesi Bauru. As duas equipes protagonizaram a final da Superliga 24/25, que teve a vitória da equipe osasquense. O Osasco, inclusive, já foi quatro vezes campeão do Sul-Americano, sendo a conquista mais recente em 2012. Já o Sesi Bauru tem apenas um título, em 2014.

Confira a lista completa dos times que brigarão pelo título do Sul-Americano:

Brasil: Osasco e Sesi Bauru Bolívia: Olympic Chile: Boston College Equador: Club de Alto Rendimento Peru: Alianza Lima, Regatas Lima e Universidad San Martín Uruguai: Banco República

Formato de disputa do Sul-Americano feminino de vôlei

Os times são divididos em duas chaves e, dentro de cada uma, todos se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os dois primeiros colocados avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. A competição serve como meio de classificação para o Mundial de Clubes.

Em 2024, o Sul-Americano de vôlei aconteceu em Belo Horizonte (MG) e terminou com o título do Praia Clube, que superou o peruano Alianza Lima na final. O Brasil é o país que mais teve representantes no lugar mais alto do pódio, somando 31 ocasiões.

