Contra o Minas, Osasco busca se tornar o maior campeão da Copa Brasil de vôlei
Equipes tem quatro títulos do torneio
O Osasco chega à final da Copa do Brasil com a missão de defender o título da competição, após ter levantado o troféu em 2025. Além disso, a equipe paulista pode se tornar também a maior campeã do torneio. Em busca disso, o Osasco mede forças com o Minas neste sábado (28), às 21h (de Brasília), no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).
O time comandado por Luizomar de Moura está empatado com o Sesc RJ Flamengo, antigo Rio de Janeiro, no topo da lista de maiores campeões da Copa Brasil. Ambos os clubes conquistaram a taça em quatro oportunidades.
Já o Minas é tricampeão do torneio. Assim, levantar o troféu neste sábado significa também empatar com o adversário no topo desse quesito. A última vez que a equipe mineira conseguiu este feito foi 2023, quando superou o Praia Clube na decisão.
Para avançar à final da edição 2026 da Copa Brasil, o Osasco bateu o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 (25/21, 26/24 e 25/17) na semifinal. Já o Minas, em outro clássico, superou o Praia Clube por 3 a 1, nas parciais 20/25, 25/16, 25/18 e 25/20.
Últimos campeões da Copa Brasil de vôlei
O torneio, que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga Feminina, foi disputado pela primeira vez em 2007 e, na sequência, aconteceu em 2008. No entanto, após uma pausa, retornou em 2014 e, desde então, é disputado anualmente. Confira abaixo as equipes campeãs e vice:
|Temporada
|Equipe campeã
|Equipe vice-campeã
2007
Rio de Janeiro
Osasco
2008
Osasco
São Caetano
2014
Osasco
Sesi-SP
2015
Pinheiros
Sesi-SP
2016
Rio de Janeiro
Praia Clube
2017
Rio de Janeiro
Minas
2018
Osasco
Praia Clube
2019
Minas
Praia Clube
2020
Rio de Janeiro
Praia Clube
2021
Minas
Praia Clube
2022
Sesi Bauru
Minas
2023
Minas
Praia Clube
2024
Praia Clube
Minas
2025
Osasco
Sesi Bauru
Informações de Osasco x Minas na final da Copa Brasil de vôlei
🗓️ Data e horário: Sábado, 28 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná.
📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv
