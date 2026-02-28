Contra o Minas, Osasco busca se tornar o maior campeão da Copa Brasil de vôlei

O Osasco chega à final da Copa do Brasil com a missão de defender o título da competição, após ter levantado o troféu em 2025. Além disso, a equipe paulista pode se tornar também a maior campeã do torneio. Em busca disso, o Osasco mede forças com o Minas neste sábado (28), às 21h (de Brasília), no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).

O time comandado por Luizomar de Moura está empatado com o Sesc RJ Flamengo, antigo Rio de Janeiro, no topo da lista de maiores campeões da Copa Brasil. Ambos os clubes conquistaram a taça em quatro oportunidades.

Já o Minas é tricampeão do torneio. Assim, levantar o troféu neste sábado significa também empatar com o adversário no topo desse quesito. A última vez que a equipe mineira conseguiu este feito foi 2023, quando superou o Praia Clube na decisão.

Minas está na final da Copa Brasil de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/ CBV)

Para avançar à final da edição 2026 da Copa Brasil, o Osasco bateu o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 (25/21, 26/24 e 25/17) na semifinal. Já o Minas, em outro clássico, superou o Praia Clube por 3 a 1, nas parciais 20/25, 25/16, 25/18 e 25/20.

Últimos campeões da Copa Brasil de vôlei

O torneio, que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga Feminina, foi disputado pela primeira vez em 2007 e, na sequência, aconteceu em 2008. No entanto, após uma pausa, retornou em 2014 e, desde então, é disputado anualmente. Confira abaixo as equipes campeãs e vice:

Temporada Equipe campeã Equipe vice-campeã 2007 Rio de Janeiro Osasco 2008 Osasco São Caetano 2014 Osasco Sesi-SP 2015 Pinheiros Sesi-SP 2016 Rio de Janeiro Praia Clube 2017 Rio de Janeiro Minas 2018 Osasco Praia Clube 2019 Minas Praia Clube 2020 Rio de Janeiro Praia Clube 2021 Minas Praia Clube 2022 Sesi Bauru Minas 2023 Minas Praia Clube 2024 Praia Clube Minas 2025 Osasco Sesi Bauru

Informações de Osasco x Minas na final da Copa Brasil de vôlei

🗓️ Data e horário: Sábado, 28 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná.

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)