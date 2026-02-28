menu hamburguer
Contra o Minas, Osasco busca se tornar o maior campeão da Copa Brasil de vôlei

Equipes tem quatro títulos do torneio

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/02/2026
07:50
Osasco é finalista da Copa Brasil de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/ CBV)
imagem cameraOsasco é finalista da Copa Brasil de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/ CBV)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Osasco chega à final da Copa do Brasil com a missão de defender o título da competição, após ter levantado o troféu em 2025. Além disso, a equipe paulista pode se tornar também a maior campeã do torneio. Em busca disso, o Osasco mede forças com o Minas neste sábado (28), às 21h (de Brasília), no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).

O time comandado por Luizomar de Moura está empatado com o Sesc RJ Flamengo, antigo Rio de Janeiro, no topo da lista de maiores campeões da Copa Brasil. Ambos os clubes conquistaram a taça em quatro oportunidades.

Já o Minas é tricampeão do torneio. Assim, levantar o troféu neste sábado significa também empatar com o adversário no topo desse quesito. A última vez que a equipe mineira conseguiu este feito foi 2023, quando superou o Praia Clube na decisão.

Minas está na final da Copa Brasil de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/ CBV)
Minas está na final da Copa Brasil de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/ CBV)

Para avançar à final da edição 2026 da Copa Brasil, o Osasco bateu o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 (25/21, 26/24 e 25/17) na semifinal. Já o Minas, em outro clássico, superou o Praia Clube por 3 a 1, nas parciais 20/25, 25/16, 25/18 e 25/20.

Últimos campeões da Copa Brasil de vôlei

O torneio, que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga Feminina, foi disputado pela primeira vez em 2007 e, na sequência, aconteceu em 2008. No entanto, após uma pausa, retornou em 2014 e, desde então, é disputado anualmente. Confira abaixo as equipes campeãs e vice:

TemporadaEquipe campeãEquipe vice-campeã

2007

Rio de Janeiro

Osasco

2008

Osasco

São Caetano

2014

Osasco

Sesi-SP

2015

Pinheiros

Sesi-SP

2016

Rio de Janeiro

Praia Clube

2017

Rio de Janeiro

Minas

2018

Osasco

Praia Clube

2019

Minas

Praia Clube

2020

Rio de Janeiro

Praia Clube

2021

Minas

Praia Clube

2022

Sesi Bauru

Minas

2023

Minas

Praia Clube

2024

Praia Clube

Minas

2025

Osasco

Sesi Bauru

Informações de Osasco x Minas na final da Copa Brasil de vôlei

🗓️ Data e horário: Sábado, 28 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná.
📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv

