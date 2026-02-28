Cruzeiro bate Minas em clássico eletrizante e vai à final do Sul-Americano de Vôlei

O domínio do Sada Cruzeiro no cenário continental ganhou mais um capítulo na tarde deste sábado (28). Em um clássico mineiro eletrizante, a equipe celeste derrotou o Minas e garantiu sua vaga na grande final do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino. Com o resultado, a Raposa mantém vivo o sonho de conquistar sua 12ª taça da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Sada Cruzeiro venceu o Minas na semifinal do Sul-Americano de Vôlei Masculino por 3 sets a 1 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Como foi o jogo entre Cruzeiro e Minas pelo Sul-Americano de Vôlei?

O Sada Cruzeiro iniciou a semifinal no Ginásio do Taquaral com total domínio, impulsionado por um saque agressivo que desestabilizou a recepção do Itambé Minas. Após vencer o primeiro set com autoridade por 25 a 17, a equipe celeste mostrou poder de reação na segunda parcial; mesmo saindo atrás no placar, o Cruzeiro contou com uma passagem decisiva de Rodriguinho pelo saque para virar o jogo e fechar em 25 a 19, encaminhando a classificação sem grandes sustos até então.

No terceiro set, o Minas reagiu com as mudanças promovidas em quadra e aproveitou uma boa sequência de saques de Michel para diminuir a diferença, vencendo por 25 a 22. Entretanto, o equilíbrio que marcou o quarto set foi quebrado na reta final pela eficiência do central Otávio. Com um desempenho sólido no bloqueio e no ataque, o Sada Cruzeiro retomou o controle da partida, fechou a parcial em 25 a 21 e carimbou o passaporte para a final com o placar de 3 sets a 1.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu time no Sul-Americano de Vôlei

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

A vitória no clássico não apenas carimba o passaporte para a decisão, mas reforça a hegemonia celeste na América do Sul. O Sada Cruzeiro é o maior vencedor da história do torneio e chega à final como o grande favorito para subir ao topo do pódio mais uma vez.