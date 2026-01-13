A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou um acordo de patrocínio da marca global de cafés Melitta. O vínculo vale para o ano de 2026 e a marca passa a estar vinculada às seleções brasileiras de vôlei de quadra e aos representantes do país na praia.

O contrato prevê que a marca possa realizar ativações e explorar conteúdos da CBV nas redes sociais ao longo do ano. Isso além de desenvolver ações especiais com as equipes, aproveitando competições como a Liga das Nações e o Sul-Americano.

Além das seleções, a marca já era parceira da CBV desde dezembro de 2024, patrocinando as Superligas masculina e feminina, a Copa do Brasil e o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A novidade, portanto, é a ampliação do apoio às equipes nacionais.

- O início da parceria com a Melitta em 2025 foi muito positivo para o voleibol brasileiro. Ficamos muito felizes com o crescimento desse acordo com uma empresa consolidada no mercado mundial - destacou Henrique Netto, diretor de marketing e novos negócios da CBV.

A empresa alemã fornecerá café e máquinas de café para o Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ) e para a sede da CBV, no Rio de Janeiro (RJ). Jonatas Rocha, diretor de marketing da empresa, também celebrou.

- Estamos muito felizes em estreitar ainda mais os nossos laços com a CBV para estarmos ao lado das seleções masculina e feminina, que são referências mundial na modalidade - diz Jonatas Rocha, diretor de marketing da Melitta.

Brasil terá dois representantes no Sul-Americano feminino

A edição 2026 do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei acontecerá entre os dias 18 e 22 de fevereiro. O campeonato volta ao Peru após 13 anos, desta vez, em Lima. No último sábado (10), Gino Vegas, presidente da Federação Peruana da modalidade, confirmou os times que participarão do torneio. E há dois brasileiros na lista. Confira.