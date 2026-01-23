Conteúdo Especial

Logo na sua abertura, as quartas de final da Copa Brasil 2026 reservam um duelo acirrado entre Sesc RJ Flamengo e Paulistano Barueri, nesta sexta-feira (23). Mais do que isso, o tamanho do confronto se dá também por colocar dois históricos técnicos brasileiros frente a frente: Bernardinho, treinador do Rubro-Negro e da Seleção Masculina de vôlei, e Zé Roberto, fundador e gestor do time paulista e comandante da Seleção Feminina.

Desde 2016, em partidas válidas pela Superliga, Bernardinho e o time de Zé Roberto mediram forças em 20 oportunidades. Dentre elas, foram 14 vitórias do atual Sesc RJ Flamengo e seis do Barueri.

Na Copa Brasil, as equipes se enfrentaram apenas uma vez. Foi nas quartas de final da edição de 2024, e o Sesc Flamengo saiu vencedor por 3 sets a 0, com parciais 25/8, 25/18 e 28/26.

A história de Bernardinho com o Sesc RJ Flamengo

Bernardinho, treinador da Seleção Masculina de vôlei, está à frente do Sesc RJ Flamengo desde o início do projeto, quando o nome ainda era Rexona e o time era localizado em Curitiba (PR). Sua fundação se deu em 1997. Após isso, a equipe passou por mudanças de nomenclatura e, em 2002, aterrissou no Rio de Janeiro sob o nome de Sesc-RJ. Em julho de 2020, foi firmada uma parceria com o Flamengo, que permanece até hoje.

Técnico Bernardinho inicia mais uma temporada no comando do Sesc RJ Flamengo (Foto Reprodução/ X)

Zé Roberto: fundador e gestor do Barueri

Já Zé Roberto foi o responsável pela criação do projeto Paulistano Barueri, em 2016. Ao longo dos anos, o clube firmou diferentes patrocínios e correu o risco de ser encerrado em 2024 por falta de investimentos. Boa parte da verba para manter o projeto é originária do próprio treinador e de sua família. Para esta temporada, conseguiu uma nova parceria e, agora, compete sob o nome de Paulistano Barueri.

O treinador da Seleção Feminina de vôlei acumulou as funções de técnico e gestor por até a temporada 2021/22. Atualmente, segue apenas no cargo administrativo.

José Roberto Guimarães como técnico do Barueri na Superliga (Foto: Jonas Moura)

Confira as informações do jogo entre Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri

✅ FICHA TÉCNICA

SESC FLAMENGO X PAULISTANO BARUERI

COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.

