Osasco x Fluminense: onde assistir à Copa Brasil de vôlei

Osasco e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP). A partida, válida pelas quartas de final da Copa Brasil de vôlei feminino, terá transmissão do Sportv2 e do streaming VBTV.

Atualmente, o Osasco ocupa o terceiro lugar na Superliga, atrás apenas de Gerdau Minas e Sesc Flamengo. A equipe liderada por Luizomar de Moura soma dez vitórias e quatro derrotas na temporada. A oposta Cugno é a terceira maior pontuadora da competição nacional e o grande destaque do elenco paulista.

O Fluminense, por sua vez, ocupa a sexta colocação, com nove vitórias e cinco derrotas. A líbero Marcelle, titular da Seleção Brasileira, é a principal arma defensiva das Guerreiras do Vôlei, dificultando o jogo para as atacantes adversárias.

Osasco venceu o na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino (Foto: Volleyball World)

No primeiro turno da Superliga, o time carioca levou a melhor e venceu as atuais campeãs por 3 sets a 2 (parciais de 24/26, 27/25, 25/22, 21/25 e 15/9), em duelo disputado em novembro de 2025, no Rio de Janeiro. A partida do returno acontece apenas no dia 8 de março, desta vez em solo paulista.

Confira as informações do jogo entre Osasco x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

OSASCO X FLUMINENSE

COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)

📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.