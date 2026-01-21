menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Copa Brasil de vôlei feminino: datas, horários e equipes

O campeonato acontece desde 2007

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 21/01/2026
08:00
Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
imagem cameraFlamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa Brasil de Vôlei Feminino está pronta para começar. O torneio reúne as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga e terá suas quartas de final disputadas entre os dias 23 e 24 de janeiro. Os confrontos ocorrem em jogo único na casa dos times de melhor campanha, enquanto a fase decisiva (semifinais e final) será sediada em Londrina, no Paraná.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Formato

O cruzamento olímpico define os duelos: o 1º colocado enfrenta o 8º; o 2º encara o 7º; o 3º mede forças com o 6º; e o 4º joga contra o 5º. Quem vencer garante vaga no Final Four em solo paranaense, onde será decidido o grande campeão da edição 2026.

O Osasco foi o campeão em 2025, após vencer o Sesi-Bauru por 3 sets a 1, com parciais  27/25, 16/25, 27/25 e 26/24, somando seu quarto título na competição.

continua após a publicidade

➡️CBV anuncia novo patrocinador para a temporada do vôlei brasileiro

Fluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)
Fluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Confrontos

Líder isolado do primeiro turno, o Sesc Flamengo chega como o time a ser batido. Com apenas uma derrota em 14 jogos, a equipe carioca recebe o Paulistano Barueri (8º). Confira abaixo todos os duelos das quartas de final:

23 de janeiro, sexta-feira

  • 18h30: Sesc Flamengo x Paulistano Barueri
  • 21h: Osasco x Fluminense

24 de janeiro, sábado

  • 18h30: Minas x Maringá
  • 21h: Praia Clube x Sesi Bauru

Semifinais

  • 27 de fevereiro

Final

  • 28 de fevereiro

Onde assistir

A edição feminina da Copa Brasil de Vôlei 2026 terá transmissão ao vivo pela SporTV (canal fechado) e no canal do YouTube da CBV, Vôlei Brasil.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu time na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias