Copa Brasil de vôlei feminino: datas, horários e equipes

A Copa Brasil de Vôlei Feminino está pronta para começar. O torneio reúne as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga e terá suas quartas de final disputadas entre os dias 23 e 24 de janeiro. Os confrontos ocorrem em jogo único na casa dos times de melhor campanha, enquanto a fase decisiva (semifinais e final) será sediada em Londrina, no Paraná.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Formato

O cruzamento olímpico define os duelos: o 1º colocado enfrenta o 8º; o 2º encara o 7º; o 3º mede forças com o 6º; e o 4º joga contra o 5º. Quem vencer garante vaga no Final Four em solo paranaense, onde será decidido o grande campeão da edição 2026.

O Osasco foi o campeão em 2025, após vencer o Sesi-Bauru por 3 sets a 1, com parciais 27/25, 16/25, 27/25 e 26/24, somando seu quarto título na competição.

continua após a publicidade

➡️CBV anuncia novo patrocinador para a temporada do vôlei brasileiro

Fluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Confrontos

Líder isolado do primeiro turno, o Sesc Flamengo chega como o time a ser batido. Com apenas uma derrota em 14 jogos, a equipe carioca recebe o Paulistano Barueri (8º). Confira abaixo todos os duelos das quartas de final:

23 de janeiro, sexta-feira

18h30: Sesc Flamengo x Paulistano Barueri

21h: Osasco x Fluminense

24 de janeiro, sábado

18h30: Minas x Maringá

21h: Praia Clube x Sesi Bauru

Semifinais

27 de fevereiro

Final

28 de fevereiro

Onde assistir

A edição feminina da Copa Brasil de Vôlei 2026 terá transmissão ao vivo pela SporTV (canal fechado) e no canal do YouTube da CBV, Vôlei Brasil.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.