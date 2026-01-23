Nesta sexta-feira (23), às 21h (de Brasília), Osasco e Fluminense protagonizam um duelo que vale vaga na semifinal da Copa Brasil. Como um tempero a mais, a partida coloca frente a frente Camila Brait, atleta do time paulista e ex-líbero da Seleção Brasileira, e Marcelle, que defende o Tricolor é e a atual dona da posição na amarelinha.

Brait se aposentou da Seleção em 2021, após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Agora, a líbero vê Marcelle, aos 23 anos, herdando sua posição e se tornando um pilar da equipe.

A trajetória de Camila Brait

Camila Brait foi convocada para a Seleção pela primeira vez em 2009, aos 20 anos. A líbero havia pedido dispensa em 2016 e voltou à amarelinha na lista de 2019. A aposentadoria definitiva veio em 2021, após a conquista da prata nas Olimpíadas de Tóquio.

Aos 37 anos, Brait segue em alto nível pelo Osasco. A jogadora defende o clube desde a temporada 2008/09, sendo tricampeã da Superliga (2010, 2012, 2025) e campeã mundial em 2012. Ao falar sobre enfrentar Marcelle, em entrevista ao Lance!, Brait teceu elogios à adversária.

— É uma grande atleta, tem se destacado no clube e na Seleção e tenho certeza que terá um futuro brilhante pela frente.

Camila Brait chegou no Osasco aos 20 anos (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

O crescimento exponencial de Marcelle na amarelinha

Aos 23 anos, Marcelle é a cara da nova geração do vôlei feminino brasileiro. A trajetória da líbero na Seleção foi exponencial. Em 2025, foi, primeiramente, convidada para participar dos treinos da Liga das Nações. No entanto, acabou entrando na lista das convocadas para a competição e, ao longo dos jogos, conquistou a posição de titular. Na disputa do Mundial do ano passado, Marcelle foi um dos principais destaques na campanha que resultou na medalha de bronze.

Pelo Fluminense, por onde atua desde a temporada 2024/25, Marcelle se consolida como um dos pilares da posição no Brasil. A atleta é a principal peça defensiva da equipe e aposta do Tricolor para conquistar sua vaga na semifinal da Copa Brasil.

Marcelle em ação pelo Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)

Confira as informações do jogo entre Osasco x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

OSASCO X FLUMINENSE

COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)

📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.

