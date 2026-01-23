menu hamburguer
Vôlei

Acompanhe ao vivo à partida entre Sesc Flamengo e Barueri pela Copa Brasil de Vôlei

Duelo vale vaga na semifinal

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/01/2026
18:15
Atualizado há 0 minutos
Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)
imagem cameraSesc Flamengo e Paulistano Barueri se enfrentam pelas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei (Foto: Paula Reis/ Flamengo)
Sesc Flamengo e Paulistano Barueri entram em quadra pelas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei Feminino nesta sexta-feira (23) às 18h30 (horário de Brasília), em um confronto que coloca frente a frente a tradição da equipe de Bernardinho e a juventude talentosa do time paulista.



2º Set | Sesc Flamengo 11 x 5 Paulistano Barueri

  1. Ace da Tainara para o Flamengo
  2. Lanna tenta a paralela, mas joga a bola direto para fora
  3. Lorena bota no chão e Flamengo empata mais uma vez após chance desperdiçada pelo Barueri
  4. Mais um erro de saque do Sesc Flamengo e ponto para o Barueri
  5. Sabrina joga direto para fora e Sesc Flamengo empata
  6. Pela primeira vez na partida, o Paulistano Barueri fica a frente no placar
  7. Saque direto para fora e ponto de graça para o Barueri
  8. Lorena começa os trabalhos e Sesc Flamengo abre 1 a 0

1º Set | Sesc Flamengo 25 x 15 Paulistano Barueri

  1. Simone Lee com uma pancada para fechar o primeiro set para o Sesc Flamengo
  2. Bloqueio perfeito da ponteira do Barueri
  3. Erro de saque da Tainara e ponto para o time paulista
  4. Bela largada da Karina e mais um ponto para o time carioca
  5. Os treinadores agora podem desafiar
  6. Mais uma vez Simone Lee pontuando para o Sesc Flamengo
  7. Bela bola da Luzia e Paulistano Barueri diminui a vantagem
  8. Neste momento da partida os treinadores não estão podendo pedir desafio
  9. Diagonal para fora da Jheovana e mais um ponto para o Sesc Flamengo
  10. Mais uma bela bola da Simone Lee
  11. Karina espetacular com mais um ace
  12. Ace da Karina para o Sesc Flamengo e primeiro ace do jogo
  13. Erro de saque do Barueri e Sesc Flamengo abre 4 pontos
  14. Belo bloqueio da Lorena e ponto para o rubro-negro carioca
  15. Lanna com uma bela bola para o time paulista
  16. Bela bola da Jheovana para diminuir para o Barueri
  17. Que bloqueio da americana Simone Lee
  18. Pancada da oposta do Paulistano Barueri Jheovana
  19. Time paulista tentou acelerar o jogo, mas jogou a bola para fora
  20. QUE PANCADA DA SIMONE LEE!
  21. Bela largada da Karina e ponto para o time da casa
  22. Rally espetacular de 34 segundos no primeiro lance da partida e o Sesc Flamengo marca

Pré jogo

  • Foi passado pó de magnésio na quadra para as jogadoras não escorregarem
  • Laís, líbero do flamengo, está fora da partida por conta de uma entorse no tornozelo sofrida no treino da segunda-feira
Jogadoras do Sesc Flamengo e Paulistano Barueri em quadra (Foto: Andressa Simões / Lance!)
Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)
Como chegam Flamengo e Paulistano Barueri para a partida

Líder da Superliga, o Rubro-Negro soma 14 vitórias e apenas uma derrota na temporada. O técnico Bernardinho terá o reforço da sérvia Masa Kirov, que desfalcou a equipe nos últimos jogos devido a um corte no dedo da mão direita, mas já está à disposição para o torneio mata-mata.



➡️ Flamengo, de Bernardinho, e Barueri, de Zé Roberto, duelam na Copa Brasil: veja o retrospecto entre os técnicos

O Paulistano, que encerrou o primeiro turno em oitavo lugar, ocupa atualmente a 10ª posição na Superliga, com três vitórias e 11 derrotas. O técnico Wagão promoveu um rodízio no elenco recentemente, mas deve iniciar o confronto com Luzia e Jheovana entre as titulares.

Sesc Flamengo e Paulistano Barueri se enfrentam pelas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei (Foto: Fernanda Georges)
✅ FICHA TÉCNICA
SESC FLAMENGO X PAULISTANO BARUERI
COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.



