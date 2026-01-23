Acompanhe ao vivo à partida entre Sesc Flamengo e Barueri pela Copa Brasil de Vôlei
Duelo vale vaga na semifinal
Sesc Flamengo e Paulistano Barueri entram em quadra pelas quartas de final da Copa Brasil de Vôlei Feminino nesta sexta-feira (23) às 18h30 (horário de Brasília), em um confronto que coloca frente a frente a tradição da equipe de Bernardinho e a juventude talentosa do time paulista.
2º Set | Sesc Flamengo 11 x 5 Paulistano Barueri
- Ace da Tainara para o Flamengo
- Lanna tenta a paralela, mas joga a bola direto para fora
- Lorena bota no chão e Flamengo empata mais uma vez após chance desperdiçada pelo Barueri
- Mais um erro de saque do Sesc Flamengo e ponto para o Barueri
- Sabrina joga direto para fora e Sesc Flamengo empata
- Pela primeira vez na partida, o Paulistano Barueri fica a frente no placar
- Saque direto para fora e ponto de graça para o Barueri
- Lorena começa os trabalhos e Sesc Flamengo abre 1 a 0
1º Set | Sesc Flamengo 25 x 15 Paulistano Barueri
- Simone Lee com uma pancada para fechar o primeiro set para o Sesc Flamengo
- Bloqueio perfeito da ponteira do Barueri
- Erro de saque da Tainara e ponto para o time paulista
- Bela largada da Karina e mais um ponto para o time carioca
- Os treinadores agora podem desafiar
- Mais uma vez Simone Lee pontuando para o Sesc Flamengo
- Bela bola da Luzia e Paulistano Barueri diminui a vantagem
- Neste momento da partida os treinadores não estão podendo pedir desafio
- Diagonal para fora da Jheovana e mais um ponto para o Sesc Flamengo
- Mais uma bela bola da Simone Lee
- Karina espetacular com mais um ace
- Ace da Karina para o Sesc Flamengo e primeiro ace do jogo
- Erro de saque do Barueri e Sesc Flamengo abre 4 pontos
- Belo bloqueio da Lorena e ponto para o rubro-negro carioca
- Lanna com uma bela bola para o time paulista
- Bela bola da Jheovana para diminuir para o Barueri
- Que bloqueio da americana Simone Lee
- Pancada da oposta do Paulistano Barueri Jheovana
- Time paulista tentou acelerar o jogo, mas jogou a bola para fora
- QUE PANCADA DA SIMONE LEE!
- Bela largada da Karina e ponto para o time da casa
- Rally espetacular de 34 segundos no primeiro lance da partida e o Sesc Flamengo marca
Pré jogo
- Foi passado pó de magnésio na quadra para as jogadoras não escorregarem
- Laís, líbero do flamengo, está fora da partida por conta de uma entorse no tornozelo sofrida no treino da segunda-feira
Como chegam Flamengo e Paulistano Barueri para a partida
Líder da Superliga, o Rubro-Negro soma 14 vitórias e apenas uma derrota na temporada. O técnico Bernardinho terá o reforço da sérvia Masa Kirov, que desfalcou a equipe nos últimos jogos devido a um corte no dedo da mão direita, mas já está à disposição para o torneio mata-mata.
➡️ Flamengo, de Bernardinho, e Barueri, de Zé Roberto, duelam na Copa Brasil: veja o retrospecto entre os técnicos
O Paulistano, que encerrou o primeiro turno em oitavo lugar, ocupa atualmente a 10ª posição na Superliga, com três vitórias e 11 derrotas. O técnico Wagão promoveu um rodízio no elenco recentemente, mas deve iniciar o confronto com Luzia e Jheovana entre as titulares.
✅ FICHA TÉCNICA
SESC FLAMENGO X PAULISTANO BARUERI
COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL
📆 Data e horário: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.
