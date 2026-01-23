Acompanhe ao vivo à partida entre Sesc Flamengo e Barueri pela Copa Brasil de Vôlei

Ace da Tainara para o Flamengo

Lanna tenta a paralela, mas joga a bola direto para fora

Lorena bota no chão e Flamengo empata mais uma vez após chance desperdiçada pelo Barueri

Mais um erro de saque do Sesc Flamengo e ponto para o Barueri

Sabrina joga direto para fora e Sesc Flamengo empata

Pela primeira vez na partida, o Paulistano Barueri fica a frente no placar

Saque direto para fora e ponto de graça para o Barueri