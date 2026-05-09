Vivendo recuperação, Wallace admite: 'ficar do lado de fora é complicado'

Capitão e referência do Sada Cruzeiro, o oposto Wallace ainda vive processo de recuperação, após passar por cirurgia no joelho em outubro do ano passado. Finalista da Superliga Masculina de Vôlei, o veterano admitiu não estar 100% fisicamente e reconheceu os desafios enfrentados no período longe das quadras.

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O campeão olímpico fez uma cirurgia no joelho direito para corrigir uma lesão na cartilagem, e voltou a atuar, aos poucos, no início de fevereiro. Durante entrevista coletiva na tarde deste sábado (8), Wallace disse que aproveitará o período após a Superliga para cuidar da recuperação total.

— Ficar do lado de fora é bem complicado, mas eu entendo o momento, ainda não estou no meu 100%. Estar do lado de fora é diferente, porque você consegue enxergar tudo o que o adversário está fazendo, o que a gente está fazendo, é um pouco mais fácil do que estando dentro de quadra. Não sei se vou me acostumar com isso. Hoje, se for falar em disputa (interna), estou bem em desvantagem com o Open - avaliou.

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Wallace se referiu ao oposto Oppenkoski, que assumiu a titularidade da posição durante sua ausência e ganhou protagonismo ao longo da temporada. Cria da base do Cruzeiro, o jogador de 26 anos foi o maior pontuador da equipe na Superliga, com 434 bolas no chão.

— Eu sempre falo nas entrevistas que o Wallace é uma grande referência para mim. E procuro sempre entregar o meu melhor no treino. Acho que o jogo vai ser uma consequência do treinamento, do dia a dia. Procuro fazer o melhor dentro de quadra nos treinos e o resultado aparece no jogo - disse Oppenkoski.

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Oppenkoski, do Sada Cruzeiro, encara Djalma, do Minas, na rede da semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

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Informações sobre a final da Superliga Masculina 2025/26

Sada Cruzeiro x Campinas - Final da Superliga Masculina 2025/26

📅 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, GE TV (YouTube), SporTV 2 e VBTV (streaming)

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