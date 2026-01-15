O mercado de transferências está movimentado. E não apenas no futebol. No vôlei de praia, Vinicius e Heitor, dupla número 3 do Brasil no ranking mundial, trocaram o Fluminense pelo Sesc Botafogo Praia. A escolha da nova camisa foi, de acordo com os atletas, por questões de infraestrutura e oportunidades oferecidas pelo novo time.

E o foco principal está, claro, na corrida olímpica, que começa em novembro. Até lá, terão tempo para se entrosar com a nova casa e os novos comandantes.

— A gente quer se adaptar o mais rápido possível à nova metodologia de trabalho. Queremos permanecer tendo uma boa constância no ciclo brasileiro e tentar subir cada vez mais no ranking do ciclo mundial, pra começar o ano que vem embalados para a corrida olímpica — contou Vinicius.

Heitor no treino de apresentação do Sesc Botafogo (Foto: Vitória Antunes)

Oportunidade e ambição movem a mudança

A decisão de mudar de clube ecoa o próprio início de Heitor na modalidade. Quando tinha 17 anos, estava de férias em Búzios e nem sequer conhecia o vôlei de praia. Mas, por conta de sua altura, chamou a atenção de Gilberto Bello, ex-técnico do Tijuca Tênis Clube, e foi indicado para um clube de Cabo Frio (RJ). Heitor agarrou a oportunidade e fez da modalidade sua vida e profissão.

— Eu costumo dizer pra todo mundo: o atleta, ele vive de oportunidade. Toda oportunidade que surge na vida, tem que ser muito bem pensada, planejada. E surgiu essa oportunidade de representar o Sesc Botafogo, um clube gigante. E eu falei, novamente: "vamos abraçar a oportunidade".

Com sintonia total, os atletas confirmaram que tomar decisões em conjunto não é um problema, ressaltando a parceria de sucesso que construíram. A união da dupla ocorreu após um momento difícil na carreira de Vinícius. Em 2023, durante a tentativa de vaga no Mundial, o atleta rompeu o ligamento do tornozelo e precisou se afastar das quadras.

Ao retornar, em meados de 2024, perdeu a chance de disputar as Olímpiadas de Paris e, buscando um parceiro para os próximos torneios, encontrou em Heitor a pessoa ideal para um projeto de longo prazo. De preferência, com uma medalha olímpica no peito.