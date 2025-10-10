Monica De Gennaro anunciou, pela redes sociais, a aposentadoria da Seleção Italiana de vôlei, aos 38 anos. A líbero estreou pela equipe em 2006 e é considerada uma das melhores da história na posição. Na Liga das Nações 2025, De Gennaro foi eleita a melhor líbero e MVP da competição.

As expectativas da aposentadoria da jogadora rondavam o mundo do vôlei desde o fim da VNL, em julho, mas De Gennaro oficializou a decisão apenas nesta sexta-feira (10). Ela revelou que já sabia que esta seria sua última temporada defendendo as cores da Itália, mas optou por guardar a informação, em respeito à Federação, à comissão técnica e às companheiras.

Confira a despedida da líbero e a reação de Gabi Guimarães:

— É hora de dar um passo para trás, de dar espaço aos novos talentos que estão crescendo, fortes e prontos, e que tenho certeza que serão capazes de escrever capítulos ainda mais bonitos do que aqueles que já vivemos. Admito que sentirei falta de tudo. Sentirei falta de viajar, treinar, entrar em campo com o orgulho de representar a Itália. Sentirei falta das risadas no vestiário, do trabalho duro nos treinos, até mesmo das decepções, porque elas também nos tornaram mais fortes. Mas, acima de tudo, sentirei falta das emoções — expressou De Gennaro.

— Um agradecimento especial à minha família: sempre ao meu lado, nos momentos bons e especialmente nos mais difíceis, quando esta camisa pesava tanto, mas nunca o suficiente para me fazer desistir. Agora, porém, esse momento chegou. Adeus, Seleção. A partir de hoje, haverá um novo torcedor nas arquibancadas, uma nova voz em frente à TV. Mas meu coração estará sempre lá, com vocês. Obrigada, camisa azul — completou a líbero.

Nos comentários, Gabi Guimarães, companheira da italiana no Conegliano, reagiu à notícia e elogiou De Gennaro: "Lenda👋🐐👑".

Conquistas da líbero pela Seleção Italiana:

De Gennaro estreou pela seleção em 2006. Desde então, acumula 10 medalhas pela equipe, sendo sete de ouro. Confira as conquistas da líbero:

Copa do Mundo 2011 (ouro)

Mundial 2018 (prata)

Eurovôlei 2019 (bronze)

Eurovôlei 2021 (ouro)

Liga das Nações 2022 (ouro)

Mundial 2022 (bronze)

Liga das Nações 2024 (ouro)

Olimpíadas de Paris 2024 (ouro)

Liga das Nações 2025 (ouro)

Mundial 2025 (ouro)

Além disso, a atleta foi eleita a melhor líbero e a melhor jogadora da Liga das Nações 2025, que terminou com o título da Itália, ao vencer o Brasil, de Gabi, por 3 sets a 1.

