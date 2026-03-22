menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Finalistas, Carol e Rebecca analisam resultados no Areia Games: 'Muito a se acertar'

Brasileiras fecharam a fase classificatória do desafio Time Brasil x Time Mundo com apenas uma vitória em três jogos

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/03/2026
05:10
Carol e Rebecca comemoram ponto no Areia Games (Foto: Amadeus Galiotto/ @amadeus_galiotto)
imagem cameraCarol e Rebecca comemoram ponto no Areia Games (Foto: Amadeus Galiotto/ @amadeus_galiotto)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste sábado (21), Carol e Rebecca, a dupla número 2 do ranking mundial de vôlei de praia, fecharam a fase classificatória do Areia Games com uma vitória e duas derrotas. Apesar dos resultados instáveis no torneio amistoso, contra grandes duplas da modalidade, as brasileiras pregaram pés no chão e calma neste início de temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Carol e Rebecca são superadas por campeãs mundiais no Areia Games

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A parceria estreou no Areia Games, que acontece em Niterói (RJ), com uma vitória imponente sobre as vice-campeãs olímpicas Melissa e Brandie por 21 a 13. Depois, travaram uma batalha difícil com as campeãs mundiais Tina e Anastasija e saíram derrotadas pelo mesmo placar. Na terceira e última partida do dia, as brasileiras perderam para as alemãs Müller e Tillmann.

Para Carol e Rebecca, o formato do torneio - disputado em um único set de 15 pontos - pesou para os resultados. Além disso, as atletas ressaltaram o fato de ser apenas o início da temporada.

continua após a publicidade

— Está no começo da temporada, ainda tem muitas coisas a serem acertadas, tanto no nosso time quanto nos outros. Acho que, nesse formato do Areia Games, não tempos tempo. Se fosse em um jogo normal, poderíamos até correr atrás, mas é muito rápido. Temos que trocar a estratégia rápido e tentar se ajustar — disse Rebecca.

— Os nossos erros custaram caro e fomos perdendo um pouco a confiança. Mas faz parte, esse formato é super diferente e desafiador, isso é bom para a gente. Em relação às adversárias, todas as partidas que jogamos aqui costumam ser de fases finais do Circuito Mundial.

continua após a publicidade
Carol Solberg e Rebecca em ação no Areia Games (Foto: Maurício Val)
Carol Solberg e Rebecca em ação no Areia Games (Foto: Maurício Val)

Com os resultados deste sábado (21), Carol e Rebecca disputarão a final do Areia Games. As atletas do Time Brasil terão as alemãs Müller e Tillmann pela frente. O duelo está programado para as 13h30 (de Brasília) deste domingo (22).

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Resultados deste sábado (21) no Areia Games

    1.
  1. Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro
    2. 2.
  2. Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann
    3. 3.
  3. Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie
    4. 4.
  4. Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija
    5. 5.
  5. Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie
    6. 6.
  6. Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija
    7. 7.
  7. Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann
    8. 8.
  8. Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija
    9. 9.
  9. Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann
    10. 10.
  10. Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie

Programação deste domingo (22) no Areia Games

    1.
  1. Desafio Brasil x Mundo - Rodízio de duplas - 11h15 (de Brasília)
    2. 2.
  2. Desafio Brasil x Mundo - Partida de quartetos - 12h (de Brasília)
    3. 3.
  3. Duda/Ana Patrícia x Tina/Anastasija - Disputa de bronze de duplas - 12h30 (de Brasília)
    4. 4.
  4. Carol Solberg/Rebecca x Müller/Tillmann - Final de duplas - 13h30 (de Brasília)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias