Finalistas, Carol e Rebecca analisam resultados no Areia Games: 'Muito a se acertar'

Neste sábado (21), Carol e Rebecca, a dupla número 2 do ranking mundial de vôlei de praia, fecharam a fase classificatória do Areia Games com uma vitória e duas derrotas. Apesar dos resultados instáveis no torneio amistoso, contra grandes duplas da modalidade, as brasileiras pregaram pés no chão e calma neste início de temporada.

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➡️ Carol e Rebecca são superadas por campeãs mundiais no Areia Games

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A parceria estreou no Areia Games, que acontece em Niterói (RJ), com uma vitória imponente sobre as vice-campeãs olímpicas Melissa e Brandie por 21 a 13. Depois, travaram uma batalha difícil com as campeãs mundiais Tina e Anastasija e saíram derrotadas pelo mesmo placar. Na terceira e última partida do dia, as brasileiras perderam para as alemãs Müller e Tillmann.

Para Carol e Rebecca, o formato do torneio - disputado em um único set de 15 pontos - pesou para os resultados. Além disso, as atletas ressaltaram o fato de ser apenas o início da temporada.

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— Está no começo da temporada, ainda tem muitas coisas a serem acertadas, tanto no nosso time quanto nos outros. Acho que, nesse formato do Areia Games, não tempos tempo. Se fosse em um jogo normal, poderíamos até correr atrás, mas é muito rápido. Temos que trocar a estratégia rápido e tentar se ajustar — disse Rebecca.

— Os nossos erros custaram caro e fomos perdendo um pouco a confiança. Mas faz parte, esse formato é super diferente e desafiador, isso é bom para a gente. Em relação às adversárias, todas as partidas que jogamos aqui costumam ser de fases finais do Circuito Mundial.

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Carol Solberg e Rebecca em ação no Areia Games (Foto: Maurício Val)

Com os resultados deste sábado (21), Carol e Rebecca disputarão a final do Areia Games. As atletas do Time Brasil terão as alemãs Müller e Tillmann pela frente. O duelo está programado para as 13h30 (de Brasília) deste domingo (22).

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Resultados deste sábado (21) no Areia Games

1 . Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro 2 . Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann 3 . Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie 4 . Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija 5 . Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie 6 . Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija 7 . Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann 8 . Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija 9 . Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann 10 . Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie

Programação deste domingo (22) no Areia Games