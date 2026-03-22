Finalistas, Carol e Rebecca analisam resultados no Areia Games: 'Muito a se acertar'
Brasileiras fecharam a fase classificatória do desafio Time Brasil x Time Mundo com apenas uma vitória em três jogos
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Neste sábado (21), Carol e Rebecca, a dupla número 2 do ranking mundial de vôlei de praia, fecharam a fase classificatória do Areia Games com uma vitória e duas derrotas. Apesar dos resultados instáveis no torneio amistoso, contra grandes duplas da modalidade, as brasileiras pregaram pés no chão e calma neste início de temporada.
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A parceria estreou no Areia Games, que acontece em Niterói (RJ), com uma vitória imponente sobre as vice-campeãs olímpicas Melissa e Brandie por 21 a 13. Depois, travaram uma batalha difícil com as campeãs mundiais Tina e Anastasija e saíram derrotadas pelo mesmo placar. Na terceira e última partida do dia, as brasileiras perderam para as alemãs Müller e Tillmann.
Para Carol e Rebecca, o formato do torneio - disputado em um único set de 15 pontos - pesou para os resultados. Além disso, as atletas ressaltaram o fato de ser apenas o início da temporada.
— Está no começo da temporada, ainda tem muitas coisas a serem acertadas, tanto no nosso time quanto nos outros. Acho que, nesse formato do Areia Games, não tempos tempo. Se fosse em um jogo normal, poderíamos até correr atrás, mas é muito rápido. Temos que trocar a estratégia rápido e tentar se ajustar — disse Rebecca.
— Os nossos erros custaram caro e fomos perdendo um pouco a confiança. Mas faz parte, esse formato é super diferente e desafiador, isso é bom para a gente. Em relação às adversárias, todas as partidas que jogamos aqui costumam ser de fases finais do Circuito Mundial.
Com os resultados deste sábado (21), Carol e Rebecca disputarão a final do Areia Games. As atletas do Time Brasil terão as alemãs Müller e Tillmann pela frente. O duelo está programado para as 13h30 (de Brasília) deste domingo (22).
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Resultados deste sábado (21) no Areia Games
- Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro
- Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann
- Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie
- Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija
- Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie
- Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija
- Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann
- Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija
- Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann
- Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie
Programação deste domingo (22) no Areia Games
- Desafio Brasil x Mundo - Rodízio de duplas - 11h15 (de Brasília)
- Desafio Brasil x Mundo - Partida de quartetos - 12h (de Brasília)
- Duda/Ana Patrícia x Tina/Anastasija - Disputa de bronze de duplas - 12h30 (de Brasília)
- Carol Solberg/Rebecca x Müller/Tillmann - Final de duplas - 13h30 (de Brasília)
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