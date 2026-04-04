Gabiru vive noite 'à la Fabi' na Superliga Feminina

A noite desta sexta-feira (3) ficou marcada não apenas pela classificação do Sesc RJ Flamengo às semifinais da Superliga Feminina, mas também por um lance "à la Fabi" de Gabiru, atleta do eliminado Mackenzie. A jogada da ponteira com o pé, de bicicleta, aconteceu ainda no primeiro set da partida, disputada no Ginásio do Maracanãzinho.

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Quando o placar marcava 4 a 4 no início do jogo, Gabiru salvou uma bola com o pé, no fundo da quadra, em lance semelhante ao da lendária líbero Fabi na final das Olimpíadas de Londres 2012, que rendeu ao Brasil o bicampeonato olímpico. Veja os lances abaixo:

Ao final da partida, em entrevista ao Lance!, Gabiru comentou a jogada. Além desse, a ponteira usou movimentos do futevôlei também em outro momento da partida, quando deu uma peitada para defender uma bola.

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— Gosto muito de futevôlei de futebol. Às vezes, acabo usando esse recurso. Quando não dá com a mão, tento com o pé e, às vezes, dá certo. Naquela jogada, acabou que dei sorte ali também.

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A queda do Mackenzie na Superliga Feminina

Ao sair derrotado da série de quartas de final em 2 a 0 para o Sesc RJ Flamengo, o Mackenzie se despediu da competição nacional. Porém, os sentimentos são mistos, como destaca Gabiru, já que o time se classificou aos playoffs após 14 temporadas fora.

— Tivemos oportunidades nesse jogo (contra o Sesc RJ Flamengo), mas não conseguimos aproveitar. Mesmo assim, fico muito orgulhosa do meu time. Conseguimos entregar o que tínhamos e é isso, vida que segue.

Sesc RJ Flamengo x Mackenzie nas quartas de final da Superliga Feminina 25/26

Jogo 1: Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Mackenzie (25/23, 25/18, 22/25 e 25/16) - Ginásio do Mackenzie (MG)

Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Mackenzie (25/23, 25/18, 22/25 e 25/16) - Ginásio do Mackenzie (MG) Jogo 2: Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Mackenzie (25/21, 27/25 e 25/23) - Ginásio do Maracanãzinho (RJ)