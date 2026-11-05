Bicampeã olímpica, Sheilla homenageia irmã morta em acidente

A ex-jogadora de vôlei Sheilla Castro publicou um desabafo emocionado nesta quinta-feira (5) ao anunciar a morte da irmã mais nova, Raquel del Las Casas, vítima de um acidente de carro na noite desta quarta-feira (4) em Minas Gerais. Raquel tinha 39 anos e voltava para casa em Elói Mendes quando o veículo em que estava colidiu com outro na rodovia MGC-491, em Varginha.

No texto compartilhado nas redes sociais, Sheilla relembrou que a família havia se reunido no último domingo (1º) para celebrar o aniversário de oito anos das filhas gêmeas da ex-atleta, Liz e Ninna, ocasião em que Raquel estava presente e feliz. A bicampeã olímpica expressou a dor profunda pela perda inesperada da irmã, que deixou dois filhos e um vazio imenso no coração da família.

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Sheilla destacou o choque de receber a notícia da morte da irmã justamente no dia da comemoração das filhas, momento que deveria ser de alegria. Ela relatou a sensação de incredulidade e tristeza ao se dirigir ao velório em Varginha, afirmando que ainda parece mentira que Raquel tenha partido tão cedo.

A ex-atleta também mencionou o esforço que fez para proteger a irmã mais nova durante a vida e manifestou a esperança de que a mãe e a avó estejam aguardando Raquel para lhe dar amor. Por fim, Sheilla prometeu cuidar dos filhos da irmã, reafirmando o compromisso da família em honrar sua memória.

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Gemês de Sheilla Castro com Raquel del Las Casas e sua filha (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira o texto de Sheilla na íntegra:

"A vida e a morte.

Alegria, tristeza. Comemoração, velório. Sorrisos e lágrimas.

Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Aniversário das minhas filhas. Há oito anos, elas estavam nascendo, e nossa família sorria e chorava de emoção e alegria.

Mas ontem à noite recebemos uma das piores notícias que poderíamos receber. Minha irmã morreu em um acidente de carro. Voltando pra casa.

Agora estou a caminho de Varginha para o seu velório, sem conseguir acreditar que estou indo me despedir de você.

Minha irmã, que domingo estava assim, feliz, cheia de saúde, com a família reunida pra celebrar a vida das minhas pitucas. Uma festinha feliz. Uma família feliz. Amiguinhos felizes.

Como tudo muda assim, do nada? Ainda parece mentira. Parece que você vai aparecer.

Raquel, por que você foi?

39 anos. Dois filhos. Tanto amor nesse coração. A vida inteira buscando se sentir parte. E sei que domingo você estava se sentindo completa. Amada. Cercada de gente que te ama.

Você não tem ideia do buraco que deixou aqui dentro. Nunca imaginei que você pudesse ir antes de mim. Minha irmã mais nova… que eu tentei proteger durante tanto tempo.

Vá em paz. Tenho certeza de que nossa mãe e nossa vó estão aí, te esperando pra te dar amor.

Nós faremos de tudo pelos seus filhos."