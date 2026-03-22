Veja os lances do ouro de Carol Solberg e Rebecca no Areia Games
Brasileiras derrotaram as alemãs Müller e Tillmann em Icaraí
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Em evento com algumas das melhores duplas do mundo, o Brasil mostrou sua força no vôlei de praia. Após o bronze de Duda e Ana Patrícia, o país conquistou o ouro no Areia Games, na Praia de Icaraí, em Niterói. Isso porque Carol Solberg e Rebecca derrotaram as alemãs Müller e Tillmann, por 22/20 e 21/16, garantindo, também, a vitória do Time Brasil sobre o Time Mundo, por 13 a 12.
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2º set: Brasil 21/16
- Carol vai ao ataque, rivais erram, e Brasil fecha em 21/16.
- Rebecca finaliza rally sensacional: 20/16. São quatro match-points.
- Carol explora o bloqueio: 19/16.
- Alemãs não se entregam e diminuem para 18/16.
- Carol põe no chão novamente: 18/14.
- Erro de saque alemão: 17/13.
- Brasil se aproxima do título: 16/12.
- De segunda, Carol põe no chão: 14/11.
- Carol supera o bloqueio e faz 13/10.
- Com ace de Rebecca, as donas da casa têm 11/8.
- Brasil mantém a ponta: 9/7.
- Novo erro de saque de Tillmann, e anfitriãs abrem 8/6.
- Com a categoria habitual, Rebecca acerta o ataque e faz 7/5.
- Brasil assume a liderança pela primeira vez no set: 6/4.
- Tillmann erra o saque, e atletas da casa empatam em 4/4.
- Com bloqueio de Carol, Brasil empata em 3/3.
- Após um belo rally, Carol e Rebecca diminuem a desvantagem para 3/2.
- Tillmann supera o bloqueio das anfitriãs, e alemãs fazem 2/1.
- Brasil erra o ataque, e alemãs largam na frente.
1º set: Brasil 22/20
- Com bloqueio de Carol, Brasil fecha em 22/20.
- Tillmann erra o ataque, e Brasil tem novo set point: 21/20.
- Tillmann acerta o contra-ataque: 20/20.
- Alemãs erram nvoamente o saque, e Brasil tem 20/19.
- Rebecca erra o saque: 19/19.
- Com erro de saque da Alemanha, Brasil tem 19/18.
- Rebecca explora o bloqueio e vira o placar: 18/17.
- Anfitriãs empata com um erro de ataque de Tillmann.
- Após um belo rally, Rebeca coloca a bola no chão, e Brasil encosta: 17/16.
- Carol se redime em seguida e faz o 15º ponto.
- Carol erra um ataque na diagonal, e adversárias têm 17/14.
- Dupla alemã erra o saque: 16/14.
- Carol precisa no ataque: 15/13.
- Dupla europeia tem 15/12.
- Bloqueio brasileiro vai para fora, e rivais abrem 14/12.
- Carol supera o bloqueio e empata em 12/12.
- Carol erra o ataque, e as alemãs viram para 12/11.
- Rebecca faz outra finta: 10/9.
- Com erro de Müller, Brasil abre 9/7.
- Carol supera o bloqueio alemão e faz 8/7.
- Após um rally emocionante, Müller busca a igualdade (7/7).
- Carol para no bloqueio alemão, que empata em 6/6.
- Rebecca finta o bloqueio e faz 6/3.
- Brasil abre 4/1.
- No ataque, Rebecca faz o primeiro ponto da final.
- As duplas já estão em quadra.
Emoção no quarteto no Areia Games
Na preliminar da disputa do bronze, o Areia Games proporcionou um confronto diferenciado e divertido do vôlei de praia, disputado no formato de quarteto. No duelo, o Time Brasil, com muita emoção, superou o Mundo por 32 a 30, após ponto decidido no desafio. A torcida foi ao delírio e a vitória rendeu três pontos à equipe brasileira no torneio.
Derrota no rodízio de duplas
Na manhã deste domingo, o Time Brasil perdeu a disputa de rodízio de duplas contra o time Mundo por 2 sets a 1. As brasileiras começaram bem, vencendo o primeiro set com vantagem, mas as estrangeiras conseguiram a virada e abriram a vantagem no placar geral da competição em 12 a 2.
Resultados do Areia Games
- Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro
- Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann
- Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie
- Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija
- Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie
- Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija
- Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann
- Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija
- Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann
- Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie
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