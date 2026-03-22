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Veja os lances do ouro de Carol Solberg e Rebecca no Areia Games

Brasileiras derrotaram as alemãs Müller e Tillmann em Icaraí

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
13:37
Atualizado há 1 minutos
Carol e Rebecca buscam o ouro no Areia Games (Foto: Andressa Simões/Lance!)
imagem cameraCarol e Rebecca buscam o ouro no Areia Games (Foto: Andressa Simões/Lance!)
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Em evento com algumas das melhores duplas do mundo, o Brasil mostrou sua força no vôlei de praia. Após o bronze de Duda e Ana Patrícia, o país conquistou o ouro no Areia Games, na Praia de Icaraí, em Niterói. Isso porque Carol Solberg e Rebecca derrotaram as alemãs Müller e Tillmann, por 22/20 e 21/16, garantindo, também, a vitória do Time Brasil sobre o Time Mundo, por 13 a 12.

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2º set: Brasil 21/16

  1. Carol vai ao ataque, rivais erram, e Brasil fecha em 21/16.
  2. Rebecca finaliza rally sensacional: 20/16. São quatro match-points.
  3. Carol explora o bloqueio: 19/16.
  4. Alemãs não se entregam e diminuem para 18/16.
  5. Carol põe no chão novamente: 18/14.
  6. Erro de saque alemão: 17/13.
  7. Brasil se aproxima do título: 16/12.
  8. De segunda, Carol põe no chão: 14/11.
  9. Carol supera o bloqueio e faz 13/10.
  10. Com ace de Rebecca, as donas da casa têm 11/8.
  11. Brasil mantém a ponta: 9/7.
  12. Novo erro de saque de Tillmann, e anfitriãs abrem 8/6.
  13. Com a categoria habitual, Rebecca acerta o ataque e faz 7/5.
  14. Brasil assume a liderança pela primeira vez no set: 6/4.
  15. Tillmann erra o saque, e atletas da casa empatam em 4/4.
  16. Com bloqueio de Carol, Brasil empata em 3/3.
  17. Após um belo rally, Carol e Rebecca diminuem a desvantagem para 3/2.
  18. Tillmann supera o bloqueio das anfitriãs, e alemãs fazem 2/1.
  19. Brasil erra o ataque, e alemãs largam na frente.

1º set: Brasil 22/20

  1. Com bloqueio de Carol, Brasil fecha em 22/20.
  2. Tillmann erra o ataque, e Brasil tem novo set point: 21/20.
  3. Tillmann acerta o contra-ataque: 20/20.
  4. Alemãs erram nvoamente o saque, e Brasil tem 20/19.
  5. Rebecca erra o saque: 19/19.
  6. Com erro de saque da Alemanha, Brasil tem 19/18.
  7. Rebecca explora o bloqueio e vira o placar: 18/17.
  8. Anfitriãs empata com um erro de ataque de Tillmann.
  9. Após um belo rally, Rebeca coloca a bola no chão, e Brasil encosta: 17/16.
  10. Carol se redime em seguida e faz o 15º ponto.
  11. Carol erra um ataque na diagonal, e adversárias têm 17/14.
  12. Dupla alemã erra o saque: 16/14.
  13. Carol precisa no ataque: 15/13.
  14. Dupla europeia tem 15/12.
  15. Bloqueio brasileiro vai para fora, e rivais abrem 14/12.
  16. Carol supera o bloqueio e empata em 12/12.
  17. Carol erra o ataque, e as alemãs viram para 12/11.
  18. Rebecca faz outra finta: 10/9.
  19. Com erro de Müller, Brasil abre 9/7.
  20. Carol supera o bloqueio alemão e faz 8/7.
  21. Após um rally emocionante, Müller busca a igualdade (7/7).
  22. Carol para no bloqueio alemão, que empata em 6/6.
  23. Rebecca finta o bloqueio e faz 6/3.
  24. Brasil abre 4/1.
  25. No ataque, Rebecca faz o primeiro ponto da final.
  26. As duplas já estão em quadra.

Emoção no quarteto no Areia Games

Na preliminar da disputa do bronze, o Areia Games proporcionou um confronto diferenciado e divertido do vôlei de praia, disputado no formato de quarteto. No duelo, o Time Brasil, com muita emoção, superou o Mundo por 32 a 30, após ponto decidido no desafio. A torcida foi ao delírio e a vitória rendeu três pontos à equipe brasileira no torneio.

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Derrota no rodízio de duplas

Na manhã deste domingo, o Time Brasil perdeu a disputa de rodízio de duplas contra o time Mundo por 2 sets a 1. As brasileiras começaram bem, vencendo o primeiro set com vantagem, mas as estrangeiras conseguiram a virada e abriram a vantagem no placar geral da competição em 12 a 2.

Resultados do Areia Games

  1. Jackie Silva/Ana Patrícia 15 x 13 Sandra Pires/Duda - Jogo de Ouro
  2. Thâmela/Vic 21 x 23 Müller/Tillmann
  3. Carol Solberg/Rebecca 21 x 13 Melissa/Brandie
  4. Duda/Ana Patrícia 21 x 19 Tina/Anastasija
  5. Thâmela/Vic 21 x 23 Melissa/Brandie
  6. Carol Solberg/Rebecca 13 x 21 Tina/Anastasija
  7. Duda/Ana Patrícia 19 x 21 Müller/Tillmann
  8. Thâmela/Vic 19 x 21 Tina/Anastasija
  9. Carol Solberg/Rebecca 16 x 21 Müller/Tillmann
  10. Duda/Ana Patrícia 15 x 21 Melissa/Brandie

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Carol e Rebecca comemoram ponto no Areia Games (Foto: Amadeus Galiotto/ @amadeus_galiotto)
Carol e Rebecca comemoram ponto no Areia Games (Foto: Amadeus Galiotto/ @amadeus_galiotto)

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