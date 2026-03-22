Veja os lances do ouro de Carol Solberg e Rebecca no Areia Games

Com bloqueio de Carol, Brasil fecha em 22/20.

Tillmann erra o ataque, e Brasil tem novo set point: 21/20.

Tillmann acerta o contra-ataque: 20/20.

Alemãs erram nvoamente o saque, e Brasil tem 20/19.

Rebecca erra o saque: 19/19.

Com erro de saque da Alemanha, Brasil tem 19/18.

Rebecca explora o bloqueio e vira o placar: 18/17.

Anfitriãs empata com um erro de ataque de Tillmann.

Após um belo rally, Rebeca coloca a bola no chão, e Brasil encosta: 17/16.

Carol se redime em seguida e faz o 15º ponto.

Carol erra um ataque na diagonal, e adversárias têm 17/14.

Dupla alemã erra o saque: 16/14.

Carol precisa no ataque: 15/13.

Dupla europeia tem 15/12.

Bloqueio brasileiro vai para fora, e rivais abrem 14/12.

Carol supera o bloqueio e empata em 12/12.

Carol erra o ataque, e as alemãs viram para 12/11.

Rebecca faz outra finta: 10/9.

Com erro de Müller, Brasil abre 9/7.

Carol supera o bloqueio alemão e faz 8/7.

Após um rally emocionante, Müller busca a igualdade (7/7).

Carol para no bloqueio alemão, que empata em 6/6.

Rebecca finta o bloqueio e faz 6/3.

Brasil abre 4/1.

No ataque, Rebecca faz o primeiro ponto da final.