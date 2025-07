Brasil supera Alemanha e fecha primeira fase da VNL masculina

A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Alemanha em partida válida pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei. O jogo aconteceu na madrugada deste domingo (20), em Chiba, no Japão, e foi vencido por 3 a 1 e parciais de 21/25, 25/23, 25/20 e 25/21. Arthur foi o maior pontuador da seleção no duelo, com 20 pontos.

Esta foi a última partida do Brasil na primeira fase da Liga das Nações e fechou na liderança, com 11 vitórias e apenas uma derrota. Nas oitavas, a equipe brasileira enfrenta a República Popular da China no dia 30 de julho (quarta-feira), às 8h (horário de Brasília), em Ningbo Beilun, no país do rival. As semifinais serão disputadas em 2 de agosto (sábado), e a grande final, em 3 de agosto (domingo).

Como foi o jogo?

1º SET

A partida começou equilibrada, mas com leve superioridade do Brasil que abriu 5 a 3 no início. Os alemães conseguiram reagir e, na metade do set, abriram 19 a 15, com erros de recepção da Seleção Brasileira. Ao fim, a Alemanha fechou a parcial em 25 a 21, após saque para fora de Darlan, e abriu 1 set a 0.

2º SET

O segundo set teve o mesmo início do primeiro, com equilíbrio. Com 9 a 9 no placar, o Brasil teve sequência de três pontos seguidos, com ace de Matheus Pinta e bloqueio de Thiery, e abriu 12 a 9. Porém, com a defesa forte, a Alemanha chegou ao empate, em 14 a 14, após ponto de Erik Röhrs. Na sequência, os alemães quebraram o serviço do brasileiro e chegaram a virada por 17 a 16, após Tobias Brand explorar o bloqueio.

A Seleção Brasileira teve algumas oportunidades de quebrar o saque da Alemanha, mas desperdiçaram os contra-ataque até que Alan conseguiu converter um rally para o Brasil, que passou a frente em 24 a 23. Com o set point, a defesa brasileira apareceu mais uma vez e, novamente com Alan, a equipe de Bernardinho fechou a parcial em 25 a 23 e empatou em 1 set a 1.

O Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

3º SET

A parcial começou com superioridade do Brasil, que abriu 9 a 5 ao aproveitar erros não forçados da Alemanha, principalmente na recepção. Na sequência, foram os alemães que pontuaram após deslizes da Seleção Brasileira, principalmente no passe, e encostaram no placar em 14 a 12.

Após tempo técnico de Bernardinho, o Brasil voltou a controlar a partida e aumentou a vantagem para 22 a 16, com ponto de bloqueio e ace. Na reta final, a equipe brasileira não teve dificuldades para fechar a parcial em 25 a 20 e virar para 2 sets a 1.

4º SET

Os alemães equilibraram o início da parcial, sem deixar o Brasil abrir no placar como aconteceu no terceiro set e quebraram o serviço para assumir a liderança em 9 a 8. Porém, a Seleção Brasileira conseguiu se recuperar e, com Darlan, Lukas Bergamann e Thiery, virou para 15 a 11 em sequência de quatro pontos seguidos.

Na sequência, o Brasil apenas administrou a vantagem conquistada e fechou a parcial em 25 a 21, após saque para fora, e venceu a parida por 3 sets a 1.

