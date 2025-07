Stephen Curry quase é atingido por bola de golfe e reação impressiona

Um susto marcou a participação de Stephen Curry em um evento promocional na última sexta-feira (18). O armador do Golden State Warriors e tetracampeão da NBA quase foi atingido no rosto por uma bola de golfe arremessada por um fã. Por sorte o astro conseguiu se proteger a tempo, evitando o que poderia ter sido um acidente sério.

Curry participava de uma ação para promover sua marca de bebidas, a PLEZi. Um fã, na tentativa de ter um item autografado, arremessou uma bola de golfe na direção do jogador. O objeto veio em alta velocidade e na altura do rosto de Stephen Curry, que, estendeu a mão e bloqueou a bola.

Não houve, no entanto, nenhuma reação de raiva por parte do atleta, que continuou a interagir com os presentes no evento.

A atitude foi bastante criticada nas redes sociais pela imprudência e pelo risco que ofereceu ao jogador. Muitos internautas ressaltaram que uma bolada de golfe no rosto poderia causar uma lesão grave, comprometendo a carreira do atleta.

Stephen Curry é craque também no golfe

Nas férias o astro do Golden State Warriors brilhou em outra modalidade esportiva: o golfe. O armador participou de um torneio de celebridades em Lake Tahoe, no qual defendia o título conquistado em 2023. Conhecido por sua paixão e habilidade no esporte, Curry mais uma vez demonstrou seu talento, terminando a competição entre os primeiros colocados.

Stephen Curry jogando golf durante as férias (Foto: Reprodução / Instagram)

Torcida do Warriors reclama da falta de reforços

Apesar da chegada de Jimmy Butler no meio da última temporada, a torcida dos Warriors manifesta insatisfação com a falta de movimentações expressivas nessa offseason. Desde a eliminação para o Minnesota na semifinal da conferência na última temporada e a saída de Klay Thompson para o Dallas Mavericks, a franquia tem sido criticada por não entregar o suporte necessário a Curry, que está cada vez mais próximo do fim da carreira.