Após cirurgia, Ana Cristina atualiza torcedores da Seleção de vôlei

Fora da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina e do Mundial, Ana Cristina, ponteira da Seleção Brasileira, fez uma publicação em rede social tranquilizando os torcedores e fãs. A atleta atualizou o seu estado de saúde após ser operada. Além disso, a ponteira disse que, em breve, estará de volta às quadras.

A atleta foi lesionada no menisco medial do joelho e fez uma sutura na região. Ela sentiu a lesão na partida contra a França, na última semana de classificação da VNL feminina e se afastou da equipe, retornando ao Brasil.

Ana Cristina fez 22 pontos contra a Bélgica (Foto: Volleyball World)

A jogadora de 21 anos ficará longe da Seleção nos principais compromissos da temporada. Com o prazo de recuperação estimado, Ana Cristina não voltará às quadras em tempo hábil para disputar as finais da Liga das Nações na Polônia, entre os dias 23 e 27 de julho, nem o Mundial da Tailândia, de 22 de agosto a 7 de setembro. A ponteira estava entre os 25 nomes pré-selecionados pelo técnico José Roberto Guimarães para o Mundial.

O que é a lesão no menisco medial?

A lesão de Ana Cristina é considerada comum nos esportes em geral. No vôlei, as estruturas do joelho são uma das mais prejudicadas, conforme explica a fisioterapeuta Giovana Steiner, consultada pela reportagem do Lance!

— É uma lesão em uma estrutura que funciona como um amortecedor do joelho. O menisco medial é menos móvel, acompanha e se adapta menos aos movimentos e, por isso, tem maior chance de lesionar em comparação ao menisco lateral — explica a especialista.

Leia a publicação de Ana Cristina na íntegra

"Oi, gente!"

"Voltando pra atualizar vocês."

"A cirurgia foi muito bem sucedida, os médicos conseguiram fazer a sutura no meu joelho, que era o procedimento mais indicado para o meu futuro no voleibol. Com isso, terei alguns meses de recuperação pela frente, mas estou muito bem acompanhada, tanto dos médicos, quanto da minha família, da seleção e do clube, e agora vou continuar meu tratamento."

"Estarei na torcida pela seleção junto com vocês e confiante de que em breve estarei de volta às quadras. Obrigada pelas mensagens de carinho!"