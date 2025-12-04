Vôlei: Destaque da Seleção, Ana Cristina volta a atuar após cinco meses

Em julho, na disputa da Liga das Nações, Ana Cristina sofreu uma lesão no joelho esquerdo em partida do Brasil contra a França. Nesta quinta-feira (4), cinco meses depois, a ponteira de 21 anos voltou a atuar, para alívio da torcida verde-amarela. A jogadora entrou no segundo set da vitória do Fenerbahçe, sua equipe, contra o Novara, da Itália, pela Champions League de Vôlei.

Ao volta à quadra, Ana Cristina foi comemorada pelas companheiras de equipe e bem recebida de volta pela torcida do time turco. No momento, o Fenerbahçe vencia por 23 a 21. A equipe saiu vencedora da partida por 3 sets a 0, e Ana Cristina anotou o ponto que selou o triunfo.

Relembre a lesão de Ana Cristina

Ana Cristina sentiu o problema durante o segundo set da vitória brasileira sobre a França por 3 sets a 2, na etapa do Japão da Liga das Nações, em 10 de julho. A jogadora aterrissou de uma tentativa de bloqueio já sentindo dores. A atleta deixou a quadra carregada por membros da comissão técnica e assistiu ao restante da partida em uma cadeira de rodas, junto às jogadoras reservas.

Na época, a ponteira era a principal pontuadora da Seleção Brasileira na competição. Após exames, foi constatado que Ana Cristina havia sofrido uma lesão no menisco medial. Ainda em julho, a jogadora realizou uma cirurgia para corrigir o problema, com a previsão de retonar à ação em três ou quatro meses.