Com reviravoltas, Minas vence Osasco e segue líder da Superliga Feminina

Nesta quinta-feira (4), o Minas venceu o Osasco por 3 sets a 2 (21/25, 26/24, 21/25, 25/14 e 10/15), em partida válida pela nona rodada da Superliga Feminina. O duelo, marcado por reviravoltas nas parciais, aconteceu no Ginásio José Liberatti, casa do time paulista.

continua após a publicidade

➡️ Vôlei: Destaque da Seleção, Ana Cristina volta a atuar após cinco meses

Hilary Johnson foi premiada com o Troféu VivaVôlei. A ponteira marcou 25 pontos, essenciais para a vitória mineira. Destes, 22 foram de ataque e três de bloqueio. Pelo lado osasquense, a maior pontuadora foi a oposta Bianca Cugno, com 22 acertos: 19 de ataque, dois de bloqueio e um de saque.

A vitória mantém o Minas na liderança da Superliga, com apenas uma derrota e 23 pontos, três a frente do Sesc RJ Flamengo, segundo colocado. Já o Osasco segue na terceira posição, com 19 pontos conquistados após seis vitórias e três derrotas.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

O primeiro set começou com o Minas, eficiente nos contra-ataques e com bom posicionamento de desfesa, se distanciando no placar. No entanto, não durou muito e o Osasco encostou e virou, impulsionado por três pontos de bloqueio consecutivos. Ainda assim, na reta final, a inversão do time mineiro funcionou e a equipe fechou a primeira parcial em 25 a 21, em bola de cheque da Thaisa após recepção ruim do adversário.

O segundo set seguiu um roteiro parecido no início, com o Minas espaçando e o Osasco correndo atrás e assumindo a frente do placar. Porém dessa vez, o time conseguiu segurar a vantagem em uma reta final equilibrada e a equipe osasquense venceu a segunda parcial por 26 a 24, empatando a partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Já a terceira parcial foi acirrada desde o começo, com rallys mais disputados. O Minas abriu três pontos no 13 a 10 e foi capaz de terminar o set com a vantagem, vencendo por 25 a 21. Correndo atrás do placar e com nada a perder, o Osasco voltou com um ritmo alto para a quarta parcial e dominou o adversário, levando o confronto para o tie break em um tranquilo 25 a 14.

No quinto e derradeiro set, foi o Minas que virou a quadra à frente no placar, no 8 a 6. Apesar da resistência do Osasco, que continuou defendendo bem e colocando bolas no chão, a equipe mineira fechou o set em 15 a 10, em ponto de bloqueio, e venceu a partida por 3 sets a 2.

Minas na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Osasco faz uma pausa para a disputa do Mundial de Clubes e volta a atuar pela Superliga apenas no dia 18 dezembro. O duelo é fora de casa, contra o Praia Clube, às 19h (de Brasília). Já o Minas recebe o Sesi Bauru no dia 12, às 18h30 (de Brasília).

Outro resultado do dia