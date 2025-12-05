Imponente, Brasília derrota Mackenzie por sets diretos na Superliga Feminina
Jogo foi válido pela nona rodada da competição
Na noite desta sexta-feira (5), o Brasília recebeu Mackenzie no Ginásio do Sesi, em partida válida pela nona rodada da Superliga Feminina. A equipe da casa venceu por 3 sets a 0 (28/26, 25/18 e 25/17) e conquistou uma vitória importante para o avanço do time na competição.
A ponteira Naiara foi premiada com o Troféu VivaVôlei, mas, voluntariamente, o cedeu à central Sarah. Juntas, as jogadoras marcaram 24 pontos, fundamentais para o triunfo brasiliense.
Como foi o jogo?
A partida teve início com as equipes se alternando à frente do placar. O Mackenzie espaçou no 9 a 6, mas cedeu o sétimo ponto ao Brasília em um toque na rede que encerrou um longo rally. Assim, a equipe construiu uma sequência e empatou no 10º ponto. A partir daí, a parcial voltou a ficar acirrada, com ataques mais potentes de ambos os lados. O time da casa, em um imponente bloqueio, abriu 23 a 20, mas deixou o adversário enconstar. Assim, o set teve fim apenas no 28 a 26 favorável ao Brasília, após um imponente bloqueio.
Já a segunda parcial foi de domínio do Brasília O time, com controle das ações e eficiente nas viradas de bola, construiu uma vantagem logo no início e sustentou até o fim. Com isso, a equipe da casa superou o Mackenzie no segundo set por 25 a 18, de novo de bloqueio.
Embalado, o Brasília começou com ritmo alto no terceiro set e abriu 5 a 1. A equipe permitiu uma forte reação do Mackenzie no final, que embalou uma sequência, com direito até a desafio inconclusivo. No entanto, não foi suficiente, e o Brasília fechou a parcial em 25 a 17, vencendo o jogo em sets diretos.
Próximos compromissos pela Superliga Feminina
O Brasília, fora de casa, volta à quadra na próxima quinta-feira (11), às 18h30 (de Brasília). O duelo é contra o Barueri. Já o Mackenzie visita o Maringá na sexta-feira (12), às 19h (de Brasília).
