Mais Esportes

Imponente, Brasília derrota Mackenzie por sets diretos na Superliga Feminina

Jogo foi válido pela nona rodada da competição

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 05/12/2025
20:33
Brasília em ação na Superliga 25/26 (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
Brasília em ação na Superliga 25/26 (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
Na noite desta sexta-feira (5), o Brasília recebeu Mackenzie no Ginásio do Sesi, em partida válida pela nona rodada da Superliga Feminina. A equipe da casa venceu por 3 sets a 0 (28/26, 25/18 e 25/17) e conquistou uma vitória importante para o avanço do time na competição.

➡️ Com reviravoltas, Minas vence Osasco e segue líder da Superliga Feminina

➡️ Luzia é 'sincerona' após ganhar Troféu VivaVôlei na Superliga: 'Fui displicente'

A ponteira Naiara foi premiada com o Troféu VivaVôlei, mas, voluntariamente, o cedeu à central Sarah. Juntas, as jogadoras marcaram 24 pontos, fundamentais para o triunfo brasiliense.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o jogo?

A partida teve início com as equipes se alternando à frente do placar. O Mackenzie espaçou no 9 a 6, mas cedeu o sétimo ponto ao Brasília em um toque na rede que encerrou um longo rally. Assim, a equipe construiu uma sequência e empatou no 10º ponto. A partir daí, a parcial voltou a ficar acirrada, com ataques mais potentes de ambos os lados. O time da casa, em um imponente bloqueio, abriu 23 a 20, mas deixou o adversário enconstar. Assim, o set teve fim apenas no 28 a 26 favorável ao Brasília, após um imponente bloqueio.

Já a segunda parcial foi de domínio do Brasília O time, com controle das ações e eficiente nas viradas de bola, construiu uma vantagem logo no início e sustentou até o fim. Com isso, a equipe da casa superou o Mackenzie no segundo set por 25 a 18, de novo de bloqueio.

brasília vôlei
Brasília em ação na Superliga 25/26 (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

Embalado, o Brasília começou com ritmo alto no terceiro set e abriu 5 a 1. A equipe permitiu uma forte reação do Mackenzie no final, que embalou uma sequência, com direito até a desafio inconclusivo. No entanto, não foi suficiente, e o Brasília fechou a parcial em 25 a 17, vencendo o jogo em sets diretos.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Brasília, fora de casa, volta à quadra na próxima quinta-feira (11), às 18h30 (de Brasília). O duelo é contra o Barueri. Já o Mackenzie visita o Maringá na sexta-feira (12), às 19h (de Brasília).

