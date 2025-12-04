Minas volta a vencer na Superliga de Vôlei e sai da zona de rebaixamento

Dos sete jogos disputados na Superliga de vôlei masculino, o Minas venceu somente dois. A última vitória veio nesta quarta-feira (3) em confronto com o Juiz de Fora, fora de casa. O jogo foi encerrado em 3 a 0 (25/21, 25/22 e 29/27). Com o resultado, o time de Belo Horizonte saiu da zona de rebaixamento que dividia justamente com o Juiz de Fora.

Na partida, o Minas começou abrindo vantagem de pontos. Depois, o Juiz de Fora chegou a encostar nos visitantes. Com os mandantes chegando perto da virada, o time de Belo Horizonte conseguiu expandir o desempenho no final do set e encerrou a parcial em 25 a 21.

O equilíbrio da partida chegou no segundo set, quando o Juiz de Fora parou de levar vários pontos seguidos. Na parcial os times ficaram empatados até entrarem nos 20 pontos. Mas, novamente, os vistantes venceram com 25/22.

O último set foi intenso e as equipes ficaram bem próximas. Com uma chance de sair com a vitória, o Juiz de Fora acabou perdendo o saque. Depois, veio a virada do Minas, que encerrou o set em 26/27 e a partida em 3 a 0 fora de casa.

