Luzia é 'sincerona' após ganhar Troféu VivaVôlei na Superliga: 'Fui displicente'

Nesta quinta-feira (4), o Barueri, fora de casa, venceu o Tijuca em um dramático 3 sets a 2 (20/25, 21/25, 25/23, 25/19 e 9/15) pela 9ª rodada da Superliga. A central Luzia marcou 22 pontos e foi eleita a melhor jogadora da partida, simbolizado pela premiação com o Troféu VivaVôlei. No entanto, em entrevista após a partida, a jogadora se mostrou surpresa e, com palavrões, foi sincera ao falar sobre seu desempenho.

— Eu tô um pouco surpresa de estar ganhando isso (Trófeu VivaVôlei), porque eu fui displicente pra caral#@, pra caral#0, no saque. Mas é isso. É treinar esse fundamento para ajudar as meninas e treinar muito nosso contra-ataque. Melhorou um pouco, mas ainda tem muito o que melhorar — disse Luzia, em entrevista ao Sportv.

Logo após pedir desculpas pelo palavrão, a jogadora, conhecida pelo bom humor e espontaneidade, soltou mais um:

— Somos um time novo. Nesse jogo de cinco sets, não podemos ir fracas. A gente tem perna, a gente tem o que gastar. A gente treina pra caral#@ na academia e temos que usar isso a nosso favor — completou.

Luzia foi sincera também quando perguntada sobre sua relação com Jheovana em quadra e, principalmente, no bloqueio. A oposta brilhou na vitória sobre o Tijuca e anotou impressionantes 34 pontos. Ou seja, mais de um set do Barueri foi na conta dela.

— A gente tem uma grande dificuldade de bloquear juntas. A gente tem essa de se bater, bater cabeça. Estou feliz que o time conseguiu pontuar, mas acho que dava pra ir mais — afirmou a jogadora.

