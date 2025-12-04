Luzia é 'sincerona' após ganhar Troféu VivaVôlei na Superliga: 'Fui displicente'
Central marcou 22 pontos na vitória do Barueri sobre o Tijuca
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quinta-feira (4), o Barueri, fora de casa, venceu o Tijuca em um dramático 3 sets a 2 (20/25, 21/25, 25/23, 25/19 e 9/15) pela 9ª rodada da Superliga. A central Luzia marcou 22 pontos e foi eleita a melhor jogadora da partida, simbolizado pela premiação com o Troféu VivaVôlei. No entanto, em entrevista após a partida, a jogadora se mostrou surpresa e, com palavrões, foi sincera ao falar sobre seu desempenho.
Com reviravoltas, Minas vence Osasco e segue líder da Superliga Feminina
Mais Esportes
Minas volta a vencer na Superliga de Vôlei e sai da zona de rebaixamento
Mais Esportes
Cruzeiro quebra invencibilidade do Praia Clube e é o novo líder da Superliga Masculina
Mais Esportes
— Eu tô um pouco surpresa de estar ganhando isso (Trófeu VivaVôlei), porque eu fui displicente pra caral#@, pra caral#0, no saque. Mas é isso. É treinar esse fundamento para ajudar as meninas e treinar muito nosso contra-ataque. Melhorou um pouco, mas ainda tem muito o que melhorar — disse Luzia, em entrevista ao Sportv.
➡️ Com reviravoltas, Minas vence Osasco e segue líder da Superliga Feminina
Logo após pedir desculpas pelo palavrão, a jogadora, conhecida pelo bom humor e espontaneidade, soltou mais um:
— Somos um time novo. Nesse jogo de cinco sets, não podemos ir fracas. A gente tem perna, a gente tem o que gastar. A gente treina pra caral#@ na academia e temos que usar isso a nosso favor — completou.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Luzia foi sincera também quando perguntada sobre sua relação com Jheovana em quadra e, principalmente, no bloqueio. A oposta brilhou na vitória sobre o Tijuca e anotou impressionantes 34 pontos. Ou seja, mais de um set do Barueri foi na conta dela.
— A gente tem uma grande dificuldade de bloquear juntas. A gente tem essa de se bater, bater cabeça. Estou feliz que o time conseguiu pontuar, mas acho que dava pra ir mais — afirmou a jogadora.
Outro resultado do dia na Superliga Feminina
- Osasco 2 x 3 Minas (21/25, 26/24, 21/25, 25/14 e 10/15)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias