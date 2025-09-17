menu hamburguer
Mais Esportes

O que esperar do duelo entre Brasil e Sérvia pelo Mundial de Vôlei?

Equipes medem força nesta quinta-feira (17)

Seleção brasileira masculina no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Marcelo Velloso,
Dia 17/09/2025
21:04
  Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil faz seu último jogo da fase classificatória do Mundial de Vôlei 2025 nesta quinta-feira (17), contra a Sérvia. A partida válida pelo Grupo H acontece às 23h (de Brasília), em Pasay City, nas Filipinas. O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

Para a Sérvia, uma vitória significa a possibilidade de permanecer na competição. Já para o Brasil, vencer por qualquer placar ou perder por 3x2 garante o avanço da equipe às oitavas de final em primeiro do grupo.

Sérvia precisa da vitória

Apesar do Brasil ter um retrospecto favorável em confrontos contra a Sérvia, a partida desta quinta (17) promete ser acirrada, já que pode ditar a permanência ou não dos sérvios na competição - a equipe está empatada na tabela com a Tchéquia. Assim, a seleção deve apostar em saques velozes e ataques potentes, com destaque para o oposto Drazen Luburić e para o ponteiro Uroš Perić.

continua após a publicidade

Na estreia do Mundial de Vôlei masculino, a Sérvia perdeu por 3 sets a 0 para a Tchéquia, apesar das parciais equilibradas (22-25, 23-25 e 20-25). Já na segunda partida da competição, contra a China, os sérvios encontraram ritmo, desempenharam melhor e venceram por 3 a 0 (25-18, 25-19 e 29-27).

Logo, a crescente da equipe no Mundial pode ser um fator de preocupação para a seleção brasileira.

Grupo H do Mundial de Vôlei

Confira a classificação da chave, após dois jogos de cada equipe:

  1. Brasil - 2 vitórias, 6 pontos
  2. Sérvia - 1 vitória, 3 pontos
  3. Tchéquia - 1 vitória, 3 pontos
  4. China - 0 vitória, 0 ponto

O jogo que fecha o Grupo H acontece às 10h (de Brasília) nesta quinta-feira (17), entre Tchéquia e China.

Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

