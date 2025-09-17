O que esperar do duelo entre Brasil e Sérvia pelo Mundial de Vôlei?
Equipes medem força nesta quinta-feira (17)
O Brasil faz seu último jogo da fase classificatória do Mundial de Vôlei 2025 nesta quinta-feira (17), contra a Sérvia. A partida válida pelo Grupo H acontece às 23h (de Brasília), em Pasay City, nas Filipinas. O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv
Para a Sérvia, uma vitória significa a possibilidade de permanecer na competição. Já para o Brasil, vencer por qualquer placar ou perder por 3x2 garante o avanço da equipe às oitavas de final em primeiro do grupo.
Sérvia precisa da vitória
Apesar do Brasil ter um retrospecto favorável em confrontos contra a Sérvia, a partida desta quinta (17) promete ser acirrada, já que pode ditar a permanência ou não dos sérvios na competição - a equipe está empatada na tabela com a Tchéquia. Assim, a seleção deve apostar em saques velozes e ataques potentes, com destaque para o oposto Drazen Luburić e para o ponteiro Uroš Perić.
Na estreia do Mundial de Vôlei masculino, a Sérvia perdeu por 3 sets a 0 para a Tchéquia, apesar das parciais equilibradas (22-25, 23-25 e 20-25). Já na segunda partida da competição, contra a China, os sérvios encontraram ritmo, desempenharam melhor e venceram por 3 a 0 (25-18, 25-19 e 29-27).
Logo, a crescente da equipe no Mundial pode ser um fator de preocupação para a seleção brasileira.
Grupo H do Mundial de Vôlei
Confira a classificação da chave, após dois jogos de cada equipe:
- Brasil - 2 vitórias, 6 pontos
- Sérvia - 1 vitória, 3 pontos
- Tchéquia - 1 vitória, 3 pontos
- China - 0 vitória, 0 ponto
O jogo que fecha o Grupo H acontece às 10h (de Brasília) nesta quinta-feira (17), entre Tchéquia e China.
