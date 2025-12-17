menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Cruzeiro x Perugia: onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes de vôlei

Partida começa às 10h (de Brasília) valendo vaga na semi

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 17/12/2025
15:16
imagem cameraSada Cruzeiro x Swehly Sports Club no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro, atual campeão mundial masculino de vôlei, conquistou uma vitória essencial na segunda rodada e segue na disputa por uma vaga na fase eliminatória do torneio. Após uma estreia decepcionante, a equipe mineira, que busca o hexacampeonato, superou o Swehly e agora enfrenta o Perugia em um confronto decisivo pela classificação.

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei - Sada Cruzeiro x Perugia
📆 Data e horário: 18 de dezembro às 10h (de Brasília)
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Execução do celeste no Mundial

A jornada do time comandado por Filipe Ferraz começou com um tropeço. Na última terça-feira (16), em Belém, o Cruzeiro foi facilmente batido pelo Osaka Bluteon, do Japão, por um placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/18 e 25/14.

A atuação na estreia revoltou o elenco. O jogador Douglas desabafou à Cazé TV após a derrota: "Posso falar palavrão? Estou ***, nossa, que jogo horroroso. Nosso time não entrou em quadra. Não sei se foi o horário, mesmo assim, na semana passada, a gente já inverteu os horários. O campeonato é isso aí, trocação de tiro toda hora. Amanhã tem outra pedreira".

No entanto, a reação veio forte contra o Swehly. Os jogadores mudaram a postura, dominando a partida com extrema facilidade nos dois primeiros sets e enfrentando um adversário um pouco mais competitivo apenas na parcial final. O triunfo por 3 a 0, com parciais de 25/16, 25/11 e 25/21, foi crucial para manter viva a esperança de avançar no Mundial.

Sada Cruzeiro x Swehly Sports Club no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

➡️ Cruzeiro se recupera e vence o Swehly no Mundial de Clubes
➡️ Irreconhecível, Cruzeiro perde na estreia do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei
➡️ Brasil estreia Mundial de Vôlei com apenas uma vitória; veja tabela

Programação

18 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Perugia
  • 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
  • 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
  • 20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

  • 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
  • 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro

  • 15h: disputa pelo bronze
  • 18h30: final

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.  

Grupo A

  • Perugia (ITA) 
  • Praia Clube (BRA)
  • Warta Zawiercie (POL)
  • Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

  • Campinas (BRA)
  • Cruzeiro (BRA)
  • Swehly (LIB)
  • Osaka Bluteon (JAP)

