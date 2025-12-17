Cruzeiro x Perugia: onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes de vôlei
Partida começa às 10h (de Brasília) valendo vaga na semi
O Cruzeiro, atual campeão mundial masculino de vôlei, conquistou uma vitória essencial na segunda rodada e segue na disputa por uma vaga na fase eliminatória do torneio. Após uma estreia decepcionante, a equipe mineira, que busca o hexacampeonato, superou o Swehly e agora enfrenta o Perugia em um confronto decisivo pela classificação.
✅ Ficha Técnica
Mundial de Clubes masculino de vôlei - Sada Cruzeiro x Perugia
📆 Data e horário: 18 de dezembro às 10h (de Brasília)
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
Execução do celeste no Mundial
A jornada do time comandado por Filipe Ferraz começou com um tropeço. Na última terça-feira (16), em Belém, o Cruzeiro foi facilmente batido pelo Osaka Bluteon, do Japão, por um placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/18 e 25/14.
A atuação na estreia revoltou o elenco. O jogador Douglas desabafou à Cazé TV após a derrota: "Posso falar palavrão? Estou ***, nossa, que jogo horroroso. Nosso time não entrou em quadra. Não sei se foi o horário, mesmo assim, na semana passada, a gente já inverteu os horários. O campeonato é isso aí, trocação de tiro toda hora. Amanhã tem outra pedreira".
No entanto, a reação veio forte contra o Swehly. Os jogadores mudaram a postura, dominando a partida com extrema facilidade nos dois primeiros sets e enfrentando um adversário um pouco mais competitivo apenas na parcial final. O triunfo por 3 a 0, com parciais de 25/16, 25/11 e 25/21, foi crucial para manter viva a esperança de avançar no Mundial.
Programação
18 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Perugia
- 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
- 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
- 20h30: Campinas x Al-Rayyan
20 de dezembro
- 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
- 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)
21de dezembro
- 15h: disputa pelo bronze
- 18h30: final
Formato
As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.
Grupo A
- Perugia (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Warta Zawiercie (POL)
- Al-Rayyan (CAT)
Grupo B
- Campinas (BRA)
- Cruzeiro (BRA)
- Swehly (LIB)
- Osaka Bluteon (JAP)
