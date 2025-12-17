Cruzeiro x Perugia: onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes de vôlei

O Cruzeiro, atual campeão mundial masculino de vôlei, conquistou uma vitória essencial na segunda rodada e segue na disputa por uma vaga na fase eliminatória do torneio. Após uma estreia decepcionante, a equipe mineira, que busca o hexacampeonato, superou o Swehly e agora enfrenta o Perugia em um confronto decisivo pela classificação.

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei - Sada Cruzeiro x Perugia

📆 Data e horário: 18 de dezembro às 10h (de Brasília)

📍 Local: Belém, Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Execução do celeste no Mundial

A jornada do time comandado por Filipe Ferraz começou com um tropeço. Na última terça-feira (16), em Belém, o Cruzeiro foi facilmente batido pelo Osaka Bluteon, do Japão, por um placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/18 e 25/14.

A atuação na estreia revoltou o elenco. O jogador Douglas desabafou à Cazé TV após a derrota: "Posso falar palavrão? Estou ***, nossa, que jogo horroroso. Nosso time não entrou em quadra. Não sei se foi o horário, mesmo assim, na semana passada, a gente já inverteu os horários. O campeonato é isso aí, trocação de tiro toda hora. Amanhã tem outra pedreira".

No entanto, a reação veio forte contra o Swehly. Os jogadores mudaram a postura, dominando a partida com extrema facilidade nos dois primeiros sets e enfrentando um adversário um pouco mais competitivo apenas na parcial final. O triunfo por 3 a 0, com parciais de 25/16, 25/11 e 25/21, foi crucial para manter viva a esperança de avançar no Mundial.

Sada Cruzeiro x Swehly Sports Club no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Programação

18 de dezembro

10h: Cruzeiro x Perugia

13h30: Swehly x Osaka Bluteon

17h: Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)

16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro

15h: disputa pelo bronze

18h30: final

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.

Grupo A

Perugia (ITA)

Praia Clube (BRA)

Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan (CAT)

Grupo B